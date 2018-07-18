Появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром

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В сети разместили видео падения самолета Convair 340, сделанное находящимся на его борту пассажиром.

Напомним, авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Разбившийся самолет был, согласно данным BBC, приобретен в прошлом году голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Convair 340 — достаточно раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, который был выпущен в 1954 году. Самолеты данной марки были сняты с производства более 50 лет назад.

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