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Появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром
В сети разместили видео падения самолета Convair 340, сделанное находящимся на его борту пассажиром.
Напомним, авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.
Разбившийся самолет был, согласно данным BBC, приобретен в прошлом году голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.
Convair 340 — достаточно раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, который был выпущен в 1954 году. Самолеты данной марки были сняты с производства более 50 лет назад.
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