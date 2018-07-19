Украина

Из первых уст

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью «ФАКТАМ» рассказал о конкурсе на лучший проект реконструкции Шулявского путепровода, о том, куда будут направлены средства от изменения тарифа на проезд, а также о ремонте дорог и развязок в столице.

— В каком состоянии сейчас Шулявский мост?

— Сразу скажу, что этот путепровод — важный городской инфраструктурный объект, который нуждается в скорейшей реконструкции. И нельзя больше подвергать опасности киевлян, снова и снова откладывая начало работ. А начать их мы не можем из-за авторов альтернативных проектов, проигравших открытый конкурс и теперь оспаривающих его результаты. Эти юридические формальности и не дают нам начать ремонт.

— Расскажите подробнее о конкурсе по выбору проекта реконструкции развязки.

— Объективный и прозрачный конкурс на проект реконструкции путепровода мы провели еще год назад. В его финале градостроительный совет отобрал два проекта. Критерии отбора были четкими и объективными: проект должен быть максимально быстро реализован с минимальными финансовыми затратами. Также проект должен предусматривать наиболее удобные пути перенаправления трафика во время строительства. Ведь очевидно, что с началом работ возникнут и автомобильные заторы.

В итоге победил проект, который реализуется за 17 с половиной месяцев, обойдется дешевле и не требует полного перекрытия движения по проспекту Победы — а это одна из главных магистралей города. Проект-победитель был выбран по абсолютно объективным показателям.

— Чем же альтернативный проект проигрывает тому, который утвердила Киевская администрация?

— Тут все очень четко обосновано. Альтернативный проект значительно дороже, и его реализация занимает гораздо больше времени. Кроме того, он менее эффективен, элементарно нарушает правила дорожного движения, предполагая круговое движение по часовой стрелке. Кстати, еще до утверждения проекта реконструкции эксперты отмечали, что такая организация движения обязательно повысит аварийность на перекрестке, так как она непривычна для водителей.

Помимо этого, проект кольцевой развязки предусматривает полное перекрытие движения по проспекту Победы на время строительства. Но это чревато транспортным коллапсом на Шулявке и в окрестностях.

К альтернативному проекту были и другие замечания. В частности, не была учтена пешеходная зона и в принципе не решен вопрос с тротуарами. Не предусмотрены в нем и велодорожки. Этот проект никак не решает вопрос с существующими сейчас в районе развязки пешеходными переходами. И самое главное — реализация проекта трехуровневой развязки предполагает снос и входа в метро, и его вентиляционных шахт, и пятиэтажного жилого дома по улице Довженко.

Поэтому был выбран вариант, который можно осуществить за меньшие средства и который значительно проще в реализации, к которому таких замечаний нет.

— По телевидению показали сюжет о том, что якобы конкурс на лучший проект реконструкции Шулявского моста провели с нарушениями. Как вы это прокомментируете?

— Как я уже говорил, вокруг реконструкции этого моста слишком много шумихи. Но мы провели открытый конкурс, и вам известны его результаты. Затем, действуя по тендерному законодательству, провели конкурс для определения подрядчика. Здесь у нас действительно есть вопрос к участнику, который подал заявку, но не победил. Мы сами обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. Но к победителю конкурса у нас претензий нет.

— Сколько времени займет реконструкция Шулявского путепровода?

— Мэр Киева Виталий Кличко поставил задачу как можно скорее отремонтировать путепровод, чтобы он заработал на полную мощность. Потому первая очередь должна быть сдана уже через год. На данный момент у нас главная задача — немедленно начать реконструкцию. Мы не можем больше откладывать реализацию проекта, рискуя безопасностью жителей города, которые каждый день проезжают Шулявский мост.

— Поговорим о новом тарифе на проезд — его введение киевлянам запомнилось небывалыми очередями на станциях метро. С чем это было связано?

— При переходе на новый тариф у пассажиров была возможность сэкономить, пополнив карточку на 50 поездок, и таким образом получить стоимость одной поездки

4 гривни 50 копеек. Мы давно информировали людей о преимуществе использования бесконтактной карточки метро и о скидках, но, к сожалению, многие пассажиры откладывали покупку карточек до последнего дня.

— Остались ли скидки за пополнение на большое количество поездок в новом тарифе?

— Да. При формировании нового тарифа город предусмотрел систему скидок. Так, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой будет 6 гривен 50 копеек. В месячных проездных билетах стоимость поездки получится даже ниже — 6 гривен 30 копеек. Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7 гривен 50 копеек до 7 гривен соответственно. Важно подчеркнуть, что город сохранил все льготы. Напомню, что метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых — государственные и 10 — городские. Это каждый четвертый пассажир. И для них всех проезд остается бесплатным.

— На какие цели будут направлены полученные от изменения тарифа средства?

— Самые важные направления для нас сейчас — это, во-первых, повышение зарплаты сотрудникам. Высококвалифицированные сотрудники — машинисты, электрики, слесари по ремонту подвижного состава и эскалаторов — уходят из коммунального сектора в частные компании, едут на сбор урожая или строительство в ближние страны Евросоюза. В результате на предприятии сейчас остаются открытыми более 300 вакансий. Ситуация в «Киевпасстрансе» еще хуже, ведь там на данный момент открыты более 2500 вакансий.

Во-вторых, новый тариф позволяет также перераспределить дотации транспортным предприятиям и направить средства для развития инфраструктуры. Как вы знаете, сейчас идет ремонт станции метро «Святошин», где будут установлены лифты. Параллельно готовятся проектные решения еще по 13 станциям. Также постоянно нужно проводить профилактику и ремонт эскалаторов и другого оборудования метрополитена. Кроме того, проходит тендер по строительству метро на Виноградарь. На прошлой неделе был утвержден проект, проводится работа по отводу земельных участков, необходимых для начала строительства. В рамках этого проекта предусмотрена закупка почти 60 новых вагонов.

Что касается наземного транспорта, то тут непростая ситуация с подвижным составом. Так, изношенность автобусного парка составляет 80 процентов, требуют замены 320 из 400 автобусов. При уровне изношенности троллейбусного парка в 70 процентов из 460 троллейбусов 322 требуют замены. Изношенность трамвайного парка составляет 75 процентов. 215 трамваев из 290 требуют замены. Кроме того, из 230 километров трамвайных путей столицы более половины — 120 километров — нуждается в реконструкции и капитальном ремонте.

А необходимые для ремонтов и в метрополитене, и в «Киевпасстрансе» запчасти стоят в Украине столько же, сколько и в Европе. И мы никак не сможем убедить поставщиков продавать их нам дешевле рыночной цены.

— Не все киевляне пользуются общественным транспортом, но и у водителей немало вопросов к администрации города. Например, чего нам ждать в связи с изменением схемы движения на Подоле?

— Давайте исходить из того, что Подол — исторический район столицы. Сюда приходят не только киевляне, но и гости нашего города. Прогуляться по улочкам старого города, посетить кафе, маленькие ресторанчики. И было много обращений и петиций киевлян с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной. Мы со своей стороны внедряем лучший мировой опыт, делаем Киев привлекательным для туристов и комфортным для его жителей. И мы понимаем, что необходимо реализовать тот большой туристический потенциал, который есть у столицы. Чтобы к нам приезжали гости из других городов и стран, чтобы о Киеве говорили, чтобы им восхищались.

Именно с целью повышения туристической привлекательности исторического Подола мы увеличиваем здесь пространство, предназначенное только для пешеходов. Планируется полное перекрытие движения автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной части Контрактовой площади. Именно в связи с обустройством пешеходной зоны и происходят изменения в движении автотранспорта на Подоле. Так, мы планируем поток транспорта с улицы Братской направить на улицу Волошскую. Также большинство улиц будут переведены в односторонний режим движения транспорта. Только улица Почайнинская останется с двусторонним движением. При этом для удобства пассажиров общественного транспорта увеличим количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта «пешеходизации» на Подоле осуществлена реконструкция шести светофорных объектов в соответствии с новой схемой организации дорожного движения. Кроме того, установили два новых светофора — на перекрестках улиц Набережно-Крещатикской и Хорива, а также Волошской и Хорива. Продолжается разработка схемы обустройства дополнительных мест для парковки автомобилей.

— Какова сейчас в целом ситуация с ремонтом дорог в Киеве?

— За предыдущие два года в столице капитально отремонтировали 502 километра дорог, которые теперь соответствуют европейским стандартам. И в этом году мы поставили перед собой задачу отремонтировать ключевые магистрали, от которых зависят интенсивность и комфортность движения в городе. А потом постепенно перейдем и к ремонту маленьких улиц. До конца сезона планируем отремонтировать не меньше 300 километров дорог. Причем я предупредил, что большую часть из запланированных на этот год работ необходимо завершить в летний период.

— Звучит прекрасно, но интересно, в каком состоянии обновленные дороги окажутся через год-два?..

— После того как мы поставили условие при заключении договоров с подрядными организациями, что они дают пятилетнюю гарантию на новую дорогу, подрядчикам стало просто невыгодно делать работу некачественно. Ведь если за пять лет будут выявлены какие-либо недочеты, если дорога начнет разрушаться, им придется ремонтировать ее за свой счет. Прецеденты уже были — начиная с 2015 года подрядчикам пришлось потратить более 35 миллионов гривен на гарантийные ремонты.