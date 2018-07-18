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Олег Винник будет преподавать в университете (фото)

17:48 18 июля 2018   82
Олег Винник
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский певец Олег Винник намерен начать преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины Михаил Поплавский.

Также на странице «поющего ректора» опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле вуза и в окружении студентов.

Пользователи с восторгом восприняли новое амплуа певца.

«Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Если пары будут начинаться с песни „Нино“, готов поступить на аспирантуру», «Это просто бомба!,— пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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