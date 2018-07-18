Шоу-бизнес

Олег Винник будет преподавать в университете (фото)

Известный украинский певец Олег Винник намерен начать преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины Михаил Поплавский.

Также на странице «поющего ректора» опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле вуза и в окружении студентов.

Пользователи с восторгом восприняли новое амплуа певца.

«Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Если пары будут начинаться с песни „Нино“, готов поступить на аспирантуру», «Это просто бомба!,— пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей.