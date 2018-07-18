- 18:04 Скоро весь город поплывет: в оккупированной Макеевке затопят очередную шахту
- 18:00 Закарпатский чиновник поплатился должностью за двух сбитых женщин
- 17:48 Олег Винник будет преподавать в университете
- 17:40 Болельщики определили символическую сборную ЧМ-2018
- 17:24 Появилось видео падения самолета, снятое уцелевшим пассажиром
- 17:11 В Луцке грузовик не пропустил маршрутку: есть пострадавшие
- 17:03 Денисова упрекнула Красный Крест за безразличие к захваченным в плен украинцам
- 16:45 Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом
- 16:41 Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле
- 16:30 Ушли с длинноногой красоткой: женщину подозревают в убийстве двух курортников
Олег Винник будет преподавать в университете (фото)
Известный украинский певец Олег Винник намерен начать преподавать в Киевском национальном университете культуры и искусств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный артист Украины Михаил Поплавский.
Также на странице «поющего ректора» опубликованы снимки Олега Винника на красной дорожке возле вуза и в окружении студентов.
Пользователи с восторгом восприняли новое амплуа певца.
«Все! Пропала учеба! Девчонки с ума сойдут!», «Если пары будут начинаться с песни „Нино“, готов поступить на аспирантуру», «Это просто бомба!,— пишут они.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”