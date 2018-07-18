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Украина

Закарпатский чиновник поплатился должностью за двух сбитых женщин

18:00 18 июля 2018   23
Виктор Олефир, экс-глава райадминистрации
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет Министров Украины на заседании 18 июля одобрил увольнение главы Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «ГОРДОН».

Премьер отметил, что возмущен поведением Олефира, и выразил надежду, что он будет привлечен к уголовной ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 13 июля Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника Jeep Cherokee, совершил наезд на двух жительниц Перечина Закарпатской области, одна из которых погибла в тот же день в реанимации, вторая — 15 июля. Олефира задержали, он отстранен от исполнения обязанностей председателя РГА. 14 июля Олефиру сообщили о подозрении в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. 16 июля суд арестовал его на два месяца.

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