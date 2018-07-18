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Закарпатский чиновник поплатился должностью за двух сбитых женщин
Кабинет Министров Украины на заседании 18 июля одобрил увольнение главы Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «ГОРДОН».
Премьер отметил, что возмущен поведением Олефира, и выразил надежду, что он будет привлечен к уголовной ответственности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 13 июля Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника Jeep Cherokee, совершил наезд на двух жительниц Перечина Закарпатской области, одна из которых погибла в тот же день в реанимации, вторая — 15 июля. Олефира задержали, он отстранен от исполнения обязанностей председателя РГА. 14 июля Олефиру сообщили о подозрении в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. 16 июля суд арестовал его на два месяца.
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