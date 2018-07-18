Скоро весь город поплывет: в оккупированной Макеевке затопят очередную шахту

Украина

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) готовится к закрытию шахта «Северная», в августе в ней будет прекращен водоотлив. Часть горняков уволят, часть переведут на еще работающие шахты им. Кирова, «Холодная балка», «Ясиновская Глубокая». Об этом сообщают люди в социальной сети:

«Оборудование нам на шахту им. Ленина перебросят или уже не успеют? А воду кто качать будет? Там же приток 340 кубов в час? Куда потечет? Советский район (Макеевки. — Авт.) поплывет!» — «А вам зачем? Вы же только качаете?» — комментатор имеет в виду, что шахта им. Ленина не добывает уголь, а работает только в режиме водоотлива.

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«Только мы и качаем (шахта им. Ленина осуществляем водоотлив с закрытых шахт. — Авт.), 21-я уже не качает! Мы станем, весь город поплывет. Шахты просто бросают! „Чайкино“, им. Бажанова — весь жир побросали», — комментатор говорит о том, что шахты с большими («жирными») запасами угля остановлены, и из них даже не извлечено оборудование.

«Куда и откуда вода пойдет, никто не говорит. Кого это волнует? Лучше переустраивайтесь. На „Иловайской“ места еще есть, 8−10 тысяч рублей (около 3,4 — 4,3 тыс. грн. — Авт.) — в забое. На „Холодной балке“ — до 15 тыс. (около 6,5 тыс. грн. - Авт.), но не все сразу — а по реализации и оплате. Устраивайтесь, пока есть куда. Скоро все, наверное, закроют», — по данным этого комментатора, зарплаты горняков зависят от объемов реализации угля и получения оплаты от потребителя.

На сегодня в бывшем государственном объединении «Макеевуголь», ранее насчитывавшем десять угледобывающих предприятий, все еще добывают уголь на пяти шахтах — с учетом вошедшей в «Макеевуголь» шахты «Иловайская», которая ранее принадлежала другому объединению.

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