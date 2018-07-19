Ровно 220 лет назад, в рамках похода Наполеона Бонапарта в Египет, состоялась битва у пирамид

История современности

День в истории: 19—25 июля

Проведя ночь в пирамиде Хеопса, перепуганный Наполеон ответил на вопросы приближенных: «Даже если бы я сказал вам, вы не поверили бы мне»

19 июля 1938 г. Родился известный грузинский актер («Мимино») и певец Вахтанг Кикабидзе.

20 июля 1944 г. Представители германского сопротивления осуществили покушение на Гитлера, оказавшееся неудачным.

21 июля 365 г. Землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк.

21 июля 1773 г. Папа римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.

22 июля 1983 г. Отменено военное положение в Польше, введенное 13 декабря 1981 года генералом Ярузельским.

23 июля 1968 г. Боевиками Народного фронта освобождения Палестины совершен первый в истории теракт по захвату гражданского самолета с заложниками.

24 июля 1948 г. СССР закрыл автомобильное и железнодорожное сообщение между Западной Германией и Берлином, поэтому западные державы установили воздушный мост (до 30 сентября 1949 года).

25 июля 1978 г. В Англии родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

К походу в Египет Наполеон готовился с большой тщательностью. Имея исключительную память, он знал почти всех своих солдат. 19 мая 1798 года 30-тысячная армия погрузились на 350 кораблей и вышла из Тулона на юг. По пути Бонапарт завоевал Мальту, а 30 июня французские корабли причалили к берегу Египта. Командный состав, привлеченный Наполеоном, поражал воображение. Здесь были лучшие полководцы республики. Но самое интересное, что французов сопровождал отряд из 175 ученых самого разного профиля: математики и географы, историки и литераторы, чьи имена были довольно известны в Европе.

В июле 1798 года Наполеон после завоевания Александрии направился к Каиру. Французские войска встретили силы мамлюков (военное сословие, рекрутировавшееся из юношей-рабов тюркского и кавказского происхождения) в 15 километрах от пирамид Гизы. Наполеон знал, что самые лучшие войска египтян — это конница мамлюков. Показав на пирамиды, он сказал своим воинам:

«Солдаты! Вы пришли в эти края, чтобы вырвать их из варварства, нести цивилизацию на восток. И спасти эту прекрасную часть света от ярма Англии. Мы собираемся вести бой. Думайте, что эти памятники с высоты сорока веков смотрят на вас!»

Мамлюки были уверены в своей победе и полны решимости стереть французов с лица земли. На правом берегу Нила собралось множество жителей Каира, которые приготовились наблюдать за предстоящим сражением. Мамлюки потерпели полное поражение. Остатки их войска рассеялись по пустыне. Французы в этой грозной битве потеряли не более 300 человек.

Есть мнение, что на самом деле Наполеона интересовало не столько установление французского протектората над Египтом, сколько знания, накопленные великой египетской цивилизацией. Он первым из великих понял, какие преимущества получит тот, кто завладеет этими знаниями. Недаром в напряженные моменты боя офицеры тут же отдавали команду: «Ученых и ослов — на середину!» Ученых берегли как зеницу ока, прикрывая их от случайных пуль, бедуинских копий и сабель.

Пока основная армия вела бои на территории Египта, 5-тысячный отряд под командованием любимчика Наполеона генерала Дезе прошел в Верхний Египет к острову Элефантина. Там находились древние храмы, которые были осмотрены и исследованы, а все самое ценное немедленно вывезено. По утверждению некоторых историков, на островах Элефантина и Филе, расположенных в дельте Нила, и были спрятаны главные ценности, на которых зиждилось богатство Древнего Египта.

Существуют свидетельские показания участников похода, согласно которым Наполеон лично исследовал пирамиду Хеопса. Более того, Бонапарт решил переночевать в камере царя, находящейся внутри пирамиды. Наполеон провел там около семи часов. На рассвете он вышел оттуда бледный и сильно испуганный. Когда его доверенные люди спросили, что же произошло внутри, Наполеон ответил: «Даже если бы я сказал вам, вы не поверили бы мне». Видимо, это было суровое испытание даже для Наполеона. Считается, что ночь, которую Наполеон провел внутри Великой Пирамиды, изменила его жизнь. Питер Томпкинс в книге «Тайны Великой Пирамиды» пишет, что Бонапарт пытался подражать Александру Македонскому и Юлию Цезарю, которые якобы также ночевали в усыпальнице Великой Пирамиды.

После ночи, проведенной в пирамиде Хеопса, судьба была не слишком благосклонна к Наполеону. Ему пришлось бежать из Египета. Кстати, его отступление под натиском англичан было таким стремительным, что он бросил ученых, которых так оберегал. Они были захвачены британцами, но вскоре им позволили вернуться во Францию со всеми записями и чертежами, сделанными в Египте. То, что было собрано французскими учеными, невозможно переоценить. Появилось не просто множество новых научных областей (например, египтология, совершившая революцию в истории), но произошел едва ли не перелом в жизни человечества.

После египетского похода Наполеона во Франции (в 1826 году) был создан Отдел Древнего Египта. Первым смотрителем созданного музея стал расшифровщик древнеегипетских иероглифов Жан-Франсуа Шампольон. Посетителей поражает богатейшая экспозиция Лувра — более 50 тысяч различных экспонатов, рассказывающих об истории Египта, включая артефакты нильских цивилизаций, которые относятся к периоду с IV тысячелетия до нашей эры по IV век нашей эры. Это одна из самых крупных в мире коллекций, которая дает реальное представление о жизни Египта, при этом охватывает Древний Египет, Среднее царство, Новое царство, коптское искусство, а также включает в себя римский, птолемейский и византийский периоды.

И это при том, что значительная часть предметов искусства, которые французы везли в Париж, досталась англичанам как военный трофей. Они были привезены в Лондон и составляют сейчас цвет египетского отдела Британского музея. В Лондоне хранится и Розеттский камень, найденный французскими солдатами близ города Розетта. Каменная плита с выбитым на ней текстом стала ключом к разгадке тайны египетских иероглифов.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»