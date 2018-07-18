Мир

В среду, 18 июля, 12 юных футболистов и их 25-летний тренер, которые провели в тайской пещере две недели на глубине 800 метров, выписались из больницы. Все они чувствуют себя настолько хорошо, что им позволили ответить на вопросы журналистов. Ребят показали по телевидению.

Первым делом мальчишки попросили прощения у родителей за то, что не сказали им о своем намерении спуститься в пещеры. «Мы были очень непослушными. Больше туда не пойдем никогда», — пообещали ребята.

Юные футболисты также принесли свои извинения за гибель дайвера, который участвовал в спасательной операции. Они глубоко осознают свою вину. И, чтобы хоть как-то искупить ее, решили сами стать «морскими котиками» и спасать других, когда вырастут.

Мальчики также рассказали, что еда у них закончилась очень быстро, хотя тренер Аке и распределил ее на равные маленькие порции. Потом наступило чувство голода. И вот тогда каждый из них вел себя по-разному. Большинство ребят старались не думать о пище вообще. Но один мальчик признался, что когда ему становилось совсем невмоготу, он представлял себе поджаренный рис, и тогда возникало чувство «полного желудка». По его словам, ему становилось легче.

Выяснилось, что сначала дети пили воду, которая стекала по стенам пещеры сверху. Но потом, они не знают, на какой день, вода исчезла. Аке принял решение попытаться выбраться из пещеры самостоятельно, не дожидаясь спасателей. «Мы знали, что на поверхность есть еще один выход, но до него было далеко. А дети были обессилены. Мы все же предприняли попытку, но быстро вернулись…» — рассказал тренер.

У нескольких ребят были фонарики. Аке велел им не включать их без крайней необходимости, чтобы поберечь заряд. Пока был свет от фонариков, мальчишки, чтобы отвлечься, играли в классики!

Но потом в темноте это стало невозможно. И тогда тренер научил их медитировать. После этого реальность смешалась в головах детей с вымыслом. И когда появились британские дайверы, которые нашли их на десятые сутки, мальчишки сразу не поверили, что это происходит на самом деле.

«Я их сначала не видел, только забурлила вода. Затем уже появились два силуэта, от которых исходил свет. Я подумал, что это наши «морские котики», и тут же отогнал эту мысль. Слишком чудесной она показалась. Но потом эти дайверы вышли из воды, и я понял по маркировке на их комбинезонах, что это — британцы. Я не знал, что сказать, и просто произнес: «Hello!» — вспоминает 14-летний Адун.

«Они спросили: „Сколько вас здесь?“ Я ответил: „13“. Они воскликнули: „Превосходно!“ И только после этого я поверил, что все происходит на самом деле», — сказал мальчик.