Внимание, ремонт: на каких столичных дорогах ограничат движение

Общество

В связи с дорожными работами «Киевавтодор» предупреждает водителей, на каких столичных улицах вводятся ограничения движения:

18 июля (с 18.00) на бульваре Вацлава Гавела (от проспекта Космонавта Комарова до улицы Академика Стражеско) и движение автотранспорта разрешат на противоположной стороне бульвара в обоих направлениях;

(с 18.00) на бульваре Вацлава Гавела (от проспекта Космонавта Комарова до улицы Академика Стражеско) и движение автотранспорта разрешат на противоположной стороне бульвара в обоих направлениях; с 19 июля по 7 августа на Южном мостовом переходе (на эстакадном выезде на мост со Столичного шоссе во второй полосе движения и выезде на мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения);

на Южном мостовом переходе (на эстакадном выезде на мост со Столичного шоссе во второй полосе движения и выезде на мост с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения); с 19 июля (с 23.00) и до завершения работ на проспекте Правды (на участке между улицами Гречко и Газопроводной);

(с 23.00) и до завершения работ на проспекте Правды (на участке между улицами Гречко и Газопроводной); с 19 по 22 июля в Киеве на улице Теремковской (с 7.00 19 июля до 12.00 20 июля и с 18.00 21 июля до 12.00 22 июля), а водителей просят не оставлять свои авто на проезжей части и тротуарах, чтоб они не мешали ремонту;

в Киеве на улице Теремковской (с 7.00 19 июля до 12.00 20 июля и с 18.00 21 июля до 12.00 22 июля), а водителей просят не оставлять свои авто на проезжей части и тротуарах, чтоб они не мешали ремонту; 19 июля (с 08.00 до 19.00) возле метро «Позняки» закроют движение на съезде с проспекта Бажана на проспект П. Григоренко (четная сторона);

(с 08.00 до 19.00) возле метро «Позняки» закроют движение на съезде с проспекта Бажана на проспект П. Григоренко (четная сторона); до конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег реки;

в конце июля приступят к долгожданной реконструкции (ее планируют закончить в 2019 году) улицы Туполева, где проложат новые инженерные коммуникации, расширят проезжую часть до четырех полос, отремонтируют тротуары, обустроят велодорожки, модернизируют освещение.

В то же время с 18 июля открыто движение по обновленной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило. На объекте проводятся работы, не связанные с ограничением движения.

По словам генерального директора «Киевавтодора» Александра Густелева, на многочисленных объектах ведутся сейчас дорожные работы: на проспекте Палладина, улицах Заболотного. Алматинской, Семьи Кульженко, на подъезде к проспекту Бажана (развязки около станций метро «Осокорки», «Позняки» и «Харьковская»), заканчивают ремонтировать улицу Ярославов Вал, Елены Телиги и Набережное шоссе. До конца лета продлится ремонт улиц Назаровской и Генерала Родимцева. Из искусственных сооружений ремонтируются путепроводы на улицах Кирилловской и Елены Телиги, Алматинской, на пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

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В ночь на 19 июля изменятся маршруты общественного транспорта:

троллейбус № 91Н (из-за ремонта на на линии на бульваре Дружбы народов) с 1.20 до 4.00 будет курсировать на участках «Центральный ж/д вокзал» — станция метро «Лыбедская» и «Улица Милославская — Дарницкая площадь»;

(из-за ремонта на на линии на бульваре Дружбы народов) с 1.20 до 4.00 будет курсировать на участках «Центральный ж/д вокзал» — станция метро «Лыбедская» и «Улица Милославская — Дарницкая площадь»; трамвай № 33К с 00.30 до 0.20 из-за ремонта транспортной колеи будет следовать по схеме «Улица П. Усенко — бульвар Перова». Последние отправления с конечной станции «Улица П. Усенко» — в 23.56, «Улица Сабурова» — в 00.40.

С 18 июля автобусы №№ 9, 69, 90, а также маршрутка № 155 снова курсируют по привычным схемам, которые действовали до капитального ремонта транспортной развязки на пересечении проспекта Курбаса, улиц Г. Юры и В. Покотило. Ознакомиться с расписанием транспорта можно на сайте «Киевпасстранса» (в разделе «Маршруты та расписание движения»).

Специально для жителей новых микрорайонов Вигуровщина-Троещина по-новому организовано движение автобуса № 98: улица Милославская (до улицы Радунской) — улица Радунская — улица Будищанская — улица О. Бальзака (нечетная сторона) — улица Сабурова — улица Пуховская — ТЭЦ-6 и обратно.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», до 23 августа приостановил работу столичный фуникулер.

По данным департамента транспортной инфраструктуры, этот вид транспорта требует модернизации: есть потребность заменить электроборудование, системы управления подъемником, реечного полотна и усилить эстакаду. Также уже нужно приспосабливать транспорт для доступа к нему маломобильных групп населения.

Запланировано в ближайшем будущем переоборудовать вагончики (сделать крышу кабины прозрачной), создать места для людей с ограниченными возможностями, для велосипедов. Есть намерения изменить дизайн салонов, установить в них громкоговорители, цветные мониторы. Срок службы обновленного фуникулера собираются довести до 50 лет. Реконструкции проводились в 1928-м, 1958-м и 1984 годах.

Как стало известно из сообщения столичной горгосадминистрации, наконец утвердили проект строительства Сырецко-Печерской линии метро от станции «Сырец» на жилмассив «Виноградарь» (распоряжение от 11 июля 2018 года). Линия будет состоять из станций «Мостицкая» и «Проспект Правды» и отдельного участка для ветки в сторону станции «Виноградарь». Строительные работы рассчитаны на три года (стоимость оценивается в 6,3 млрд гривен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевляне сэкономили 10 миллионов гривен перед подорожанием проезда в метро.