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Отель в Лас-Вегасе, из номера которого застрелили 58 человек, подал в суд на жертв

19:06 18 июля 2018   122
Отель Mandalay Bay
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 18 июля, компания MGM Resorts, владеющая отелем Mandalay Bay, подала в суд на пострадавших и родственников убитых в результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

MGM Resorts просит запретить пострадавшим требовать через суд компенсации от владельца отеля. К компании подали иски или заявили о намерении это сделать уже две с половиной тысячи человек.

MGM Resorts ссылается на положение федерального закона от 2002 года, которое снимает ответственность с владельцев зданий и прочих сооружений в тех случаях, «если были приняты антитеррористические меры». На время фестиваля отель нанял охранную компанию, которая обладает лицензией министерства национальной безопасности.

В своем заявлении MGM Resorts назвала стрельбу «ужасной акцией одного человека» и отметила, что иск к жертвам призван «принести пользу и облегчить их страдания».

Напомним, что трагедия в Лас-Вегасе признана самым кровавым массовым убийством в истории США, которое было совершено одним человеком. Бойню устроил Стивен Пэддок.

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