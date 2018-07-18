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Под Одессой задержали иностранных криминальных авторитетов

19:17 18 июля 2018   204
Под Одессой задержали иностранных криминальных авторитетов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Измаиле, на юге Одесской области, правоохранители задержали троих криминальных авторитетов. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, вечером 17 июля в полицию поступила информация о встрече «воров в законе».

«Они собрались в местном ресторане „Пармезан“ для обсуждения сфер влияния в Измаильском, Килийском и Ренийском районах области, — сказали в полиции. - На этом сходняке были „полпреды“ всех кланов, заинтересованных в контролировании южного региона. В том числе представитель вора в законе Миндии».

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Правоохранители задержали участников встречи, трое из которых — иностранцы. Вероятнее всего, их депортируют.

Официально ни в полиции, ни в прокуратуре данную информацию не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержали очередного «смотрящего».

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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