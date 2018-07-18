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Под Одессой задержали иностранных криминальных авторитетов
В Измаиле, на юге Одесской области, правоохранители задержали троих криминальных авторитетов. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, вечером 17 июля в полицию поступила информация о встрече «воров в законе».
«Они собрались в местном ресторане „Пармезан“ для обсуждения сфер влияния в Измаильском, Килийском и Ренийском районах области, — сказали в полиции. - На этом сходняке были „полпреды“ всех кланов, заинтересованных в контролировании южного региона. В том числе представитель вора в законе Миндии».
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Правоохранители задержали участников встречи, трое из которых — иностранцы. Вероятнее всего, их депортируют.
Официально ни в полиции, ни в прокуратуре данную информацию не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе задержали очередного «смотрящего».
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”