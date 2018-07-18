В Украину вернули моряков, находившихся в «долговом плену» (фото)

Украина

В Одессу вернулись четверо моряков теплохода Gulf Pearl (на фото), которые находились в «долговом плену» из-за невыплаты зарплаты судовладельцем.

«Эпопея по ликвидации задолженности перед четырьмя украинцами — членами экипажа судна Gulf Pearl завершена, — сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины. — Скоординированными действиями консула обеспечена выплата зарплаты нашим морякам и их возвращение в Украину».

Как уточнили в Морском информационном центре (МИЦ), который занимается оказанием помощи украинским морякам, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству профсоюза работников морского транспорта и МИД Украины. В первую очередь, консульства Украины в Дубае. «Агент полностью закрыл задолженность по заработной плате (примерно 37 тыс. условных единиц) и обеспечил четырем украинским морякам перелет домой в Одессу, — прокомментировали в МИЦ. — На судне остались двое моряков. Их контракт действителен до конца этого месяца. По информации агента, судовладелец намерен рассчитаться с моряками после окончания действия контракта».

Отмечается, что сейчас условия труда и пребывания моряков на судне в целом соответствуют установленным минимальным требованиям: судно обеспечивается питьевой водой, едой и всем необходимым. Угрозы жизни и здоровью моряков нет.

При этом МИЦ категорически не рекомендует украинским морякам соглашаться на работу на Gulf Pearl.

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Еще четверо украинских моряков с другого судна — Freedom — также получили задолженность по заработной плате. Как сообщили «ФАКТАМ» в профсоюзе работников морского транспорта Украины (ПРМТУ), моряки обратились в ITF (Международную федерацию транспортных рабочих) и в посольство Украины в Алжирской Народной Демократической Республике из-за длительной задержки с выплатами им заработной платы. «В начале июля ITF-координатор в странах арабского мира Мохамед Аррачеди посетил судно и провел встречи с властями и представителями компании, — сказали в ПРМТУ. — Диалог принес положительные результаты, и все вопросы, поднятые координатором ITF успешно разрешены».

*Украинские моряки с судна Freedom («Свобода»): «Теперь — полная свобода!»

В настоящее время украинские моряки находятся в гостинице, ожидая возвращения на родину.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украину вернулись моряки, ранее задержанные в Индонезии.