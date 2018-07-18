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Украина

Киев поплыл: на столицу обрушился мощный ливень (фото, видео)

20:19 18 июля 2018   425
Гроза в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.

Так, улицы Межигорская и Еленовская на Подоле буквально затопило.

Пользователи в сетях спешат обмениваться фото и видео разгула стихии.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 18 июля возможна гроза», — говорится в сообщении пресс-службы Киевгоргосадминистрации.

Киевлянам советуют в случае усиления ветра закрыть все двери, держаться подальше от ЛЭП и деревьев, а в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем укрытии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Укргидрометцентр предупредил, что ливневыми дождями накроет практически всю территорию страны. Вместе с тем температура повысится на 2 градуса.

«До конца суток 18 июля в Украине, кроме Ровенской, Житомирской и Черниговской областей, грозы», — говорится в сообщении.
Отметим, украинские синоптики прогнозировали на сегодня теплую погоду с дождями и грозами. В частности, на западе до +25, на севере — до +26, в центре — до +27, а на востоке — до +26, на юге теплее всего, — до +29.

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