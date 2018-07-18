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ГПУ объяснила, как турецкие спецслужбы заполучили скрывавшегося в Украине журналиста
Как оказалось, житель Николаева Юсуф Инан, о похищении которого турецкой спецслужбой «ФАКТЫ» сообщали ранее, на самом деле был выдан Турции официально.
Напомним, в последние дни из нескольких стран в Турцию были доставлены представители оппозиции, сбежавшие от преследований на родине. В том числе проживавшие в Украине бизнесмен Салих Зеги Игит и журналист Юсуф Инан. Последний был объявлен в розыск как террорист, хотя всего лишь редактировал оппозиционный сайт. К тому же, как сообщила его жена Екатерина «Громадському», он хоть и давно живет в Украине, но состоит в правящей в Турции партии. И вся его вина в том, что, поехав на свадьбу сына, он как журналист освещал события произошедшей в то время попытки госпереворота.
Украинские правоохранители поначалу отрицали свою причастность к произошедшему, но намекали, что задержание и передачу Игита и Инана турецким коллегам совершила наша спецслужба. СБУ в свою очередь пообещала ответить на связанные с этим вопросы позже.
В среду же, 18 июля, в Генпрокуратуре сообщила, что выдача происходила с ее ведома.
Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко рассказал «ФАКТАМ», что в октябре прошлого года из Минюста Турции в Украину поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. На днях этот запрос был удовлетворен. Информацией о том, была ли в процедуре экстрадиции задействована полная цепочка с соответствующими судебными решениями, Лысенко не обладает.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чтобы вывозимые в Турцию Игит и Инан не сопротивлялись, спецслужбы могли пригрозить расправой их семьям.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”