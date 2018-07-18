ГПУ объяснила, как турецкие спецслужбы заполучили скрывавшегося в Украине журналиста

Украина

Как оказалось, житель Николаева Юсуф Инан, о похищении которого турецкой спецслужбой «ФАКТЫ» сообщали ранее, на самом деле был выдан Турции официально.

Напомним, в последние дни из нескольких стран в Турцию были доставлены представители оппозиции, сбежавшие от преследований на родине. В том числе проживавшие в Украине бизнесмен Салих Зеги Игит и журналист Юсуф Инан. Последний был объявлен в розыск как террорист, хотя всего лишь редактировал оппозиционный сайт. К тому же, как сообщила его жена Екатерина «Громадському», он хоть и давно живет в Украине, но состоит в правящей в Турции партии. И вся его вина в том, что, поехав на свадьбу сына, он как журналист освещал события произошедшей в то время попытки госпереворота.

Украинские правоохранители поначалу отрицали свою причастность к произошедшему, но намекали, что задержание и передачу Игита и Инана турецким коллегам совершила наша спецслужба. СБУ в свою очередь пообещала ответить на связанные с этим вопросы позже.

В среду же, 18 июля, в Генпрокуратуре сообщила, что выдача происходила с ее ведома.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко рассказал «ФАКТАМ», что в октябре прошлого года из Минюста Турции в Украину поступил запрос на выдачу Юсуфа Инана. На днях этот запрос был удовлетворен. Информацией о том, была ли в процедуре экстрадиции задействована полная цепочка с соответствующими судебными решениями, Лысенко не обладает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чтобы вывозимые в Турцию Игит и Инан не сопротивлялись, спецслужбы могли пригрозить расправой их семьям.

