Происшествия

На Волыни офицера посадили на 9 лет за убийство солдата

Как сообщил в Facebook военный прокурор Западного региона Украины (Львов) Олег Сенюк, трагический инцидент произошел еще осенью 2014 года.

«Около 20.00 на выходе из помещения казармы танкового батальона одной из воинских частей между старшим лейтенантом и 24-летним солдатом возник конфликт. В результате офицер нанес военнослужащему один целенаправленный удар ножом в грудную клетку. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, — рассказал военный прокурор. — За содеянное офицер получил по заслугам — 9 лет лишения свободы. Буквально вчера, 17 июля, Кассационный криминальный суд в составе Верховного суда поддержал позицию военной прокуратуры Луцкого гарнизона, оставив без изменения приговор суда первой и решение суда апелляционной инстанций, и полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника обвиняемого».

Напомним, в июне этого года суд приговорил к 15 годам лишения свободы прапорщика ВСУ, которому инкриминировали убийство и расчленение трупа сослуживца в зоне проведения Антитеррористической операции, а также дезертирство.