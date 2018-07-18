Происшествия

Кровавое ДТП в Харькове: эксперты выяснили, кто из водителей забыл про светофор

В Киевском районном суде Харькова продолжает слушаться дело о прошлогоднем смертельном ДТП, унесшем шесть жизней и покалечившем еще шестерых. На заседании 18 июля был заслушан Виталий Ольхов, проводивший автотехническую экспертизу. По мнению эксперта, опасность создали оба водителя-участника ДТП, поскольку ни один из них не соблюдал правила в полной мере.

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Согласно заключению эксперта, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не остановился на линии светофора и начал движение на мигающий желтый сигнал. «Зеленый» загорелся, когда подозреваемый уже выехал на перекресток. Водитель Lexus Елена Зайцева также не стала тормозить и двигалась на «красный». Об этом сообщает харьковское агентство NewsRoom.

«Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора», — считает Ольхов.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове «Lexus RX350» столкнулся с «Volkswagen Touareg» и влетел в группу пешеходов. Шестеро человек умерли от полученных травм, еще шестеро длительное время лечились в больнице. На скамье подсудимых находятся двое: водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Геннадий Дронов.

Фото objectiv. tv