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Омбудсмен пристыдила "Красный Крест" и заставила навестить узников Кремля
Украинский омбудсмен Людмила Денисова договорилась, чтобы Международный комитет Красного Креста в июле-августе встретился с семьями украинских политзаключенных. Родственники кремлевских узников лично напишут обращение Красному Кресту с просьбой посетить украинских заключенных в российских тюрьмах.
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Договоренность была достигнута в ходе встречи с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманном. Денисова надеется, что Красный Крест сможеь добиться визитов ко всем украинцам, которых по политическим мотивам удерживает РФ.
Напомним, ранее омбудсмен обращала внимание на двойные стандарты, к которым прибегает Красный Крест. Представители международной организации ссылаются на отсутствие полномочий, когда требуется посетить украинцев в российских тюрьмах — якобы мандат миссии распространяется только на международные конфликты, а РФ не признает конфликт с Украиной.
«Но в то же время, я знаю о том, что представители Красного Креста в Украине имеют доступ ко всем сепаратистам, которых задержали украинские силовики. Они (Красный Крест) посещают их (задержанных), носят им передачи, лекарства, письма, мобильные телефоны. Моя позиция неизменна — такое же отношение со стороны миссии должно быть и к украинским гражданам, которых удерживает Россия», — убеждена Денисова.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”