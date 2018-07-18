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Конституционный Суд признал незаконным урезание льгот чернобыльцам, которое состоялось в конце 2014 года. Решением КСУ положения о сокращении льгот теряют силу.

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Дело рассматривалось судом по инициативе 50 народных депутатов. В итоге суд пришел к выводу, что «льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба». «Отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной замены будет свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга», — говорится в заключении суда.

Суд решил, что в законе о социальной защите «чернобыльцев» статьи 53 и статья 60 должны быть возвращены к их более ранней редакции. Статья 53 касалась дополнительной пенсии «чернобыльцам» и ежемесячной компенсации за утрату кормильца. Согласно решению КСУ, выплаты должны производиться вне зависимости от других доходов семьи, заработка или пенсии (в последней редакции требовалось, чтобы дополнительная пенсия не превышала 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных).

Статья 60 требовала от «чернобыльцев» выбирать льготы и компенсации, если законы предусматривали несколько видов таких выплат. В редакции, одобренной КСУ, статья изменилась и предполагает, что существующие льготы могут дополняться другими видами выплат.

Напомним, в конце 2014 года было решено урезать льготы для чернобыльцев. Полностью сохранялись только привилегии для первой категории, тогда как для второй урезались выплаты на санаторное лечение.

11 июля Кабинет министров Украины ввел новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и в результате других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия. Предусмотрено разграничение по категориям «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и «Потерпевший от Чернобыльской катастрофы».

Фото carpathia.gov.ua