- 23:38 «Сепаратистский» скандал в Кривом Роге: «Как вы, хохлы, ох..ли. Я русский, бл.дь!» (видео 18+)
- 23:32 Сенсация: найден затонувший в 1905 году русский корабль с золотом на борту стоимостью 113 млрд долларов
- 23:22 В "Киевводоканале" рассказали, на какое время хватит запасов хлора для обеззараживания воды
- 23:07 На Львовщине мэра-взяточника снова поймали на взятке
- 23:05 В Одессе на взятках задержаны начальник полиции и ректор музыкальной академии
- 22:46 ООН требует от Украины выплатить ромам компенсацию за погромы
- 22:12 Вынесен приговор горе-матери, продавшей попрошайкам четырехлетнего сына
- 21:50 Конституционный Суд признал незаконным урезание льгот чернобыльцам
- 21:24 Омбудсмен пристыдила Красный Крест и заставила навестить узников Кремля
- 20:59 Кровавое ДТП в Харькове: эксперты выяснили, кто из водителей забыл про светофор
Вынесен приговор горе-матери, продавшей попрошайкам четырехлетнего сына
В Хмельницкой области горе-мать, пытавшуюся продать своего малолетнего сына, приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор вынесен Изяславским районным судом.
Читайте также: Горе-мать задержали на продаже 4-летнего сына попрошайкам (фото)
Как сообщила прокуратура Хмельницкой области, своего четырехлетнего сына женщина оценила в 15 тыс. гривен, о чем была составлена соответствующая расписка. Покупателем должны были стать так называемые «профессиональные нищие» из соседней Тернопольской области. Мальчика предполагалось использовать в попрошайничестве.
Задержали 32-летнюю горе-мать непосредственно на сделке. Женщина отдала сына и получила взамен деньги. В суде доказано, что действия злоумышленницы подпадают под ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка).
Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», женщина была лишена родительских прав в отношении двух старших детей. Опеку над младшим мальчиком собиралась оформить его бабушка.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”