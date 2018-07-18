Вынесен приговор горе-матери, продавшей попрошайкам четырехлетнего сына

Происшествия

В Хмельницкой области горе-мать, пытавшуюся продать своего малолетнего сына, приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор вынесен Изяславским районным судом.

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Как сообщила прокуратура Хмельницкой области, своего четырехлетнего сына женщина оценила в 15 тыс. гривен, о чем была составлена соответствующая расписка. Покупателем должны были стать так называемые «профессиональные нищие» из соседней Тернопольской области. Мальчика предполагалось использовать в попрошайничестве.

Задержали 32-летнюю горе-мать непосредственно на сделке. Женщина отдала сына и получила взамен деньги. В суде доказано, что действия злоумышленницы подпадают под ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка).

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», женщина была лишена родительских прав в отношении двух старших детей. Опеку над младшим мальчиком собиралась оформить его бабушка.

