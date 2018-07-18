ООН требует от Украины выплатить ромам компенсацию за погромы

Общество

В ООН обеспокоились судьбой ромского меньшинства в Украине. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека опасаются, что ромов «систематически преследуют», участились случаи проявления «языка ненависти» и стигматизации ромской общины.

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«Мы безоговорочно осуждаем отвратительные случаи с запугиванием и насилием в отношении представителей ромского меньшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены растущей ненавистью и насилием на расовой почве в отношении этого сообщества, и в частности в отношении наиболее уязвимых его членов, женщин и детей», — говорят в ООН.

В международной организации хотят быстрого, тщательного и беспристрастного расследования всех случаев нападения на ромов, чтобы злоумышленники не ощущали вокруг атмосферу безнаказанности.

Также в ООН требуют предоставить жертвам нападений «адекватную компенсацию». «Те, кто утратил свои дома и имущество во время нападений, должны быть обеспечены со стороны властей безопасным альтернативным жильем, пока не будет выплачена адекватная компенсация», — призывают в организации.

Напомним, нападения на ромские таборы начались с апреля. Первым был разгромлен табор на Лысой горе в Киеве, затем подобные случаи имели место в Харькове, Тернополе и Львове.