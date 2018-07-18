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В Одессе на взятках задержаны начальник полиции и ректор музыкальной академии
Сегодня, 18 июля, благодаря совместной работе военной прокуратуры, СБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции при получении неправомерной выгоды задержан начальник Балтского отдела полиции (Одесская область). Об этом сообщил руководитель регионального полицейского главка генерал Дмитрий Головин.
«Если ты пришел в полицию для коррупционной наживы, а не для защиты граждан, то тебя ждет следствие и суд, — прокомментировал главный полицейский региона. — Это касается каждого, независимо от званий, должностей и предыдущих результатов. Купить „прощение“ за коррупционные деньги не удастся. Псевдополицейским, которые унижают честь профессии, не место в нашей системе».
Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный полковник Александр Немцев вымогал взятку за то, чтобы составленный протокол об административном правонарушении «потерялся».
Следует отметить, что Балтский — один из наиболее крупных отделов полиции. Помимо Балтского района в зоне его ответственности находятся еще три района на севере области: Кодымский, Савранский и Любашевский.
Между тем сегодня же вечером с поличным задержали ректора Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой Александра Сокола. В полиции данную информацию подтвердили, однако комментариев пока не дают.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях сотрудники СБУ разоблачили на систематических взятках старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни.
Фото ukrafoto.com
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