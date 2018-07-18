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Происшествия

На Львовщине мэра-взяточника снова поймали на взятке

23:07 18 июля 2018   85
мэр
Инф. «ФАКТОВ»

Мэра города Сколе Львовской области второй раз поймали на получении неправомерной выгоды. Городской голова в марте 2018 года был осужден за взятку и пятый месяц оспаривает приговор.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, полиция и прокуратура задержали мэра «на горячем». По данным следствия, в этот раз городской голова требовал уплаты 68,7 тыс. гривен.

Напомним, первый судебный процесс над мэром растянулся на несколько лет. Передача взятки состоялась 10 августа 2015 года, а приговор был вынесен в марте 2018-го. Взятка в размере 18 тысяч гривен была передана местным предпринимателем. Коммерсант хотел получить в аренду на льготных условиях объект коммунального имущества.

Фото Юрій Луценко/Facebook

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