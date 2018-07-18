- 23:38 «Сепаратистский» скандал в Кривом Роге: «Как вы, хохлы, ох..ли. Я русский, бл.дь!» (видео 18+)
- 23:32 Сенсация: найден затонувший в 1905 году русский корабль с золотом на борту стоимостью 113 млрд долларов
- 23:22 В "Киевводоканале" рассказали, на какое время хватит запасов хлора для обеззараживания воды
- 23:07 На Львовщине мэра-взяточника снова поймали на взятке
- 23:05 В Одессе на взятках задержаны начальник полиции и ректор музыкальной академии
- 22:46 ООН требует от Украины выплатить ромам компенсацию за погромы
- 22:12 Вынесен приговор горе-матери, продавшей попрошайкам четырехлетнего сына
- 21:50 Конституционный Суд признал незаконным урезание льгот чернобыльцам
- 21:24 Омбудсмен пристыдила Красный Крест и заставила навестить узников Кремля
- 20:59 Кровавое ДТП в Харькове: эксперты выяснили, кто из водителей забыл про светофор
На Львовщине мэра-взяточника снова поймали на взятке
Мэра города Сколе Львовской области второй раз поймали на получении неправомерной выгоды. Городской голова в марте 2018 года был осужден за взятку и пятый месяц оспаривает приговор.
Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, полиция и прокуратура задержали мэра «на горячем». По данным следствия, в этот раз городской голова требовал уплаты 68,7 тыс. гривен.
Напомним, первый судебный процесс над мэром растянулся на несколько лет. Передача взятки состоялась 10 августа 2015 года, а приговор был вынесен в марте 2018-го. Взятка в размере 18 тысяч гривен была передана местным предпринимателем. Коммерсант хотел получить в аренду на льготных условиях объект коммунального имущества.
Фото Юрій Луценко/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”