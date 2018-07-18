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В "Киевводоканале" рассказали, на какое время хватит запасов хлора для обеззараживания воды
Пресс-служба «Киевводоканала» сообщила о том, что запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице осталось примерно на один месяц. Об этом сказано в информации на сайте предприятия.
В компании уточнили, что для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин, и все они требуют обеззараживания.
О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине июня акционерное общество «Днепроазот», которое производит жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. Свои действия они объяснили удорожанием природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции. Впоследствии в «Днепроазоте» сообщили, что готовы возобновить работу, но при условии повышения цен на продукцию.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”