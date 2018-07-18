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Сенсация: найден затонувший в 1905 году русский корабль с золотом на борту стоимостью 113 млрд долларов (фото, видео)

В среду, 18 июля, компания из Южной Кореи заявила о сенсационной находке на дне Японского моря. После многолетних поисков был обнаружен затонувший в 1905 году русский военный корабль «Дмитрий Донской», который перевозил золотой запас Второй Тихоокеанской эскадры Российской империи. Золото предназначалось для выплаты всех портовых сборов, жалования офицеров и матросов. На сегодняшний день стоимость золота, погруженного на корабль, составляет 113 миллиардов долларов!

«Дмитрий Донской» стал последней жертвой легендарного сражения возле острова Цусима. Тогда японские корабли потопили практически всю русскую эскадру. Только крейсер «Алмаз» сумел благополучно достичь Владивостока.

«Дмитрий Донской» пытался прорваться с грузом золота, но был вечером 15 мая 1905 года настигнут шестью японскими крейсерами и несколькими миноносцами, однако потопить его японцы не смогли. Тем не менее, низкий ход, полученные повреждения и почти полное отсутствие боезапаса в условиях господства противника на море не оставляли шансов дойти до Владивостока. Половина команды погибла. Капитан корабля Иван Лебедев принял решение затопить его, что и было сделано у острова Дажелет.

Офицерский состав команды «Дмитрия Донского»

Там и велись бесплодные поиски «Дмитрия Донского». И вот спустя 113 лет корабль был обнаружен на дне Японского моря недалеко от острова Уллындо. Это нынешнее название Дажелета.

Москва уже заявила свои права на найденный корабль и все, что находится на нем.

Представители южнокорейской компании Shinil Group сообщили, что «Дмитрий Донской» находится в плачевном состоянии. Он лежит на глубине 434 метра примерно на расстоянии морской мили от Уллындо. Сомнений в том, что это именно «Дмитрий Донской», нет. На носу корабля отчетливо видна надпись на кириллице «Дмитрий Донской».

Корейские водолазы указывают также, что сохранились все корабельные орудия и боеприпасы. А главное — на борту находятся десятки металлических ящиков. Они закрыты. Водолазам не удалось проверить их содержимое. Но по описанию они совпадают с теми, в которые были погружены золотые слитки.

Shinil Group обратилась за помощью к компаниям из Китая, США и Канады. Это необходимо, чтобы поднять корабль со дна на поверхность более 200 тонн золота. По международным правилам, южнокорейская компания, а также те, кто будет ей помогать, должна получить 10 процентов от стоимости находки.

Подъем корабля или ценного груза запланирован на октябрь-ноябрь 2018 года.