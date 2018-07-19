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Украина, Грузия и еще три страны присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму
Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия приняли решение присоединиться к решению Евросоюза продлить на год санкции по Крыму и Севастополю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.
«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия»,— говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 июня Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года санкции в отношении Крыма и Севастополя. Было указано, что меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в объединении. В частности, они включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя, а также инвестиции в них. В мае ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма. В МИД Украины поблагодарили Европейский союз за данное решение.
Напомним, что территория украинского Крыма была захвачена Российской Федерацией в результате «референдума», легитимность которого не была признана ни одной из цивилизованных стран и ведущих организаций мира, включая ООН.
Также напомним, что, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине уличили Путина в его высказываниях о Крыме. В частности, обозреватель Виталий Портников отметил, что на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин невольно признался в том, кто именно организовал «референдум» в Крыму в марте 2014 года. Так, российский президент заявил: «Мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с международным правом». Но ведь до 16 марта 2014 года жители Крыма не были и не могли быть россиянами. Потому путинская оговорка «мы» касается кого угодно, но не жителей полуострова.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”