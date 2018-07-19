Украина, Грузия и еще три страны присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму

Украина

Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия приняли решение присоединиться к решению Евросоюза продлить на год санкции по Крыму и Севастополю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС.

«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 июня Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года санкции в отношении Крыма и Севастополя. Было указано, что меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в объединении. В частности, они включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя, а также инвестиции в них. В мае ЕС ввел новые санкции из-за проведения выборов президента России на территории Крыма. В МИД Украины поблагодарили Европейский союз за данное решение.

Напомним, что территория украинского Крыма была захвачена Российской Федерацией в результате «референдума», легитимность которого не была признана ни одной из цивилизованных стран и ведущих организаций мира, включая ООН.

Также напомним, что, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине уличили Путина в его высказываниях о Крыме. В частности, обозреватель Виталий Портников отметил, что на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин невольно признался в том, кто именно организовал «референдум» в Крыму в марте 2014 года. Так, российский президент заявил: «Мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с международным правом». Но ведь до 16 марта 2014 года жители Крыма не были и не могли быть россиянами. Потому путинская оговорка «мы» касается кого угодно, но не жителей полуострова.