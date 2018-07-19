Порошенко: Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО (видео)

Украина

Наша страна начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом написал на своей странице в Facebook глава государства Петр Порошенко.

«Государственный концерн „Укроборонпром“ производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40», — написал он.

Кроме того, инженеры предприятия работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства, добавил глава державы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018» президент Порошенко подчеркнул «исключительное значение боеспособности и боеготовности Вооруженных сил Украины» в сложившейся на данный момент ситуации.