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Порошенко: Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО (видео)
Наша страна начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом написал на своей странице в Facebook глава государства Петр Порошенко.
«Государственный концерн „Укроборонпром“ производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40», — написал он.
Кроме того, инженеры предприятия работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства, добавил глава державы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время брифинга в Одессе по случаю украинско-американских учений «СИ-БРИЗ-2018» президент Порошенко подчеркнул «исключительное значение боеспособности и боеготовности Вооруженных сил Украины» в сложившейся на данный момент ситуации.
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