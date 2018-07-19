"Российскую шпионку" Бутину обвинили в использовании секса для установления связей в США

Украина

Россиянка Мария Бутина, которая была арестована в Вашингтоне за шпионаж на пользу РФ, обвиняется в том, что использовала секс для создания влиятельных связей. Об этом сообщает AP.

«Прокуроры утверждают, что у нее были личные отношения с американским агентом, а также она предлагала секс другому человеку в обмен на должность в Special Interest Group (SIG)», — говорится в сообщении.

В Департаменте юстиции добавили, что Бутина тайно работала над созданием обратных каналов связи в Кремль и проникновением в политические организации США, и собрать разведку для высокопоставленного российского чиновника, на которого она работала (его личность пока не разглашается).

Адвокат Бутиной назвал обвинения раздутыми и отрицал, что Бутина является российским агентом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вашингтоне арестовали россиянку Марию Бутину по обвинению в шпионаже. Согласно обвинительному заключению, с 2015 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое ранее было депутатом парламента РФ.