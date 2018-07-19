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Отравление "Новичком": погибшая британка приняла вещество за духи и побрызгалась им
Погибшая в британском Эймсбери от нервно-паралитического вещества «Новичок» Дон Стерджесс могла перепутать его с духами и сама нанести яд на кожу. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на материалы следствия.
По информации телеканала, погибшая набрызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Чарльзом Роули. Это подтверждает версию полиции о том, что «Новичок» был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.
17 июля началось вскрытие погибшей, эксперты попытаются установить точную причину ее смерти, а также попробуют сделать окончательный вывод, умерла ли Стерджесс от «Новичка» из той же партии, которым отравился Скрипаль.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пара британцев отравилась в Эймсбери 30 июня. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.
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