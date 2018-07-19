- 4:13 Пассажиры составили список самых лучших авиакомпаний в мире
- 3:52 В конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»
- 3:41 ДТП на Сырце в Киеве: BMW отбросил Škoda на полсотню метров и повредил маршрутку
- 2:42 Фаина, Ляля, Златозар: названы необычные имена, которые набирают популярность у киевлян
- 2:15 Отравление "Новичком": погибшая британка приняла вещество за духи и побрызгалась им
- 1:55 Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих
- 1:13 "Российскую шпионку" Бутину обвинили в использовании секса для установления связей в США
- 0:41 Порошенко: Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО
- 0:22 Украина, Грузия и еще три страны присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму
- 23:51 Нельзя сидеть и ждать: Бабченко дал радикальный совет Украине по борьбе с Путиным
Фаина, Ляля, Златозар: названы необычные имена, которые набирают популярность у киевлян
Самыми популярными именами в первом полугодии 2018 стали София, Злата, Мария, Милана, для мальчиков — Максим, Артем, Александр, Дмитрий. Такие данные приведены на странице Главного территориального управления юстиции в г. Киеве.
Среди необычных имен, которые выбрали родители, — Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девушек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для мальчиков.
В соответствии со статистикой, имя София сохраняет свою популярность уже не один год.
Кроме того, в сообщении указывается, что за 6 месяцев 2018 в Киеве выдано 17 057 свидетельств о рождении, в частности, прямо в родильном получили 8212 документа.
Отмечается, что проводящаяся раз в год статистика о поле ребенка показывает, что в 2017—2018 году мальчиков родилось 52%, девочек — 48%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода рассказала, почему решила назвать дочку Тильдой.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”