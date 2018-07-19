Фаина, Ляля, Златозар: названы необычные имена, которые набирают популярность у киевлян

Украина

Самыми популярными именами в первом полугодии 2018 стали София, Злата, Мария, Милана, для мальчиков — Максим, Артем, Александр, Дмитрий. Такие данные приведены на странице Главного территориального управления юстиции в г. Киеве.

Среди необычных имен, которые выбрали родители, — Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девушек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для мальчиков.

В соответствии со статистикой, имя София сохраняет свою популярность уже не один год.

Кроме того, в сообщении указывается, что за 6 месяцев 2018 в Киеве выдано 17 057 свидетельств о рождении, в частности, прямо в родильном получили 8212 документа.

Отмечается, что проводящаяся раз в год статистика о поле ребенка показывает, что в 2017—2018 году мальчиков родилось 52%, девочек — 48%.

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