Происшествия

ДТП на Сырце в Киеве: BMW отбросил Škoda на полсотню метров и повредил маршрутку (фото)

В ночь на четверг произошло дорожное ЧП возле столичной станции метро Сырец. Предварительно удалось выяснить, что водитель BMW с европейской регистрацией двигаясь по улице Стеценко на сухой дороге потерял управление и «боднул» такси Škoda.

Да так, что она отлетела от места удара приблизительно на полсотню метров. По дороге FABIA чудом проскочила мимо остановки общественного транспорта и массивной электроопоры.

После этого BMW еще на излете повредил маршрутку.

Ни в такси ни в автобусе пассажиров не было. Водители этих транспортых средств не пострадали в отличии от 23- летнего водителя БМВ. Он госпитализирован с множественными травмами.

Начато расследование. Наиболее вероятной версией случившегося можно считать превышение скорости.