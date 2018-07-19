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ДТП на Сырце в Киеве: BMW отбросил Škoda на полсотню метров и повредил маршрутку (фото)
В ночь на четверг произошло дорожное ЧП возле столичной станции метро Сырец. Предварительно удалось выяснить, что водитель BMW с европейской регистрацией двигаясь по улице Стеценко на сухой дороге потерял управление и «боднул» такси Škoda.
Да так, что она отлетела от места удара приблизительно на полсотню метров. По дороге FABIA чудом проскочила мимо остановки общественного транспорта и массивной электроопоры.
После этого BMW еще на излете повредил маршрутку.
Ни в такси ни в автобусе пассажиров не было. Водители этих транспортых средств не пострадали в отличии от 23- летнего водителя БМВ. Он госпитализирован с множественными травмами.
Начато расследование. Наиболее вероятной версией случившегося можно считать превышение скорости.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”