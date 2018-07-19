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Происшествия

ДТП на Сырце в Киеве: BMW отбросил Škoda на полсотню метров и повредил маршрутку (фото)

3:41 19 июля 2018   90
ДТП на Сырце
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на четверг произошло дорожное ЧП возле столичной станции метро Сырец. Предварительно удалось выяснить, что водитель BMW с европейской регистрацией двигаясь по улице Стеценко на сухой дороге потерял управление и «боднул» такси Škoda.

Да так, что она отлетела от места удара приблизительно на полсотню метров. По дороге FABIA чудом проскочила мимо остановки общественного транспорта и массивной электроопоры.

После этого BMW еще на излете повредил маршрутку.

Ни в такси ни в автобусе пассажиров не было. Водители этих транспортых средств не пострадали в отличии от 23- летнего водителя БМВ. Он госпитализирован с множественными травмами.

Начато расследование. Наиболее вероятной версией случившегося можно считать превышение скорости.

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