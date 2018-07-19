Пассажиры составили список самых лучших авиакомпаний в мире

Мир

Авиасервис Skytrax с августа 2017 года по май 2018 года проводил опрос, целью которого было назвать самые лучшие авиакомпании мира, составив рейтинг World Airline Awards. В опросе взяли участие 20,36 млн пассажиров из более чем 100 государств, говорится на официальном сайте Skytrax.

Всего в опросе упоминались 335 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков. Украинские перевозчики в этот рейтинг не вошли.

По результатам опроса Singapore Airlines стала лучшей авиакомпанией мира, возглавив мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards.

Второй в списке оказалась Qatar Airways, которая в прошлом году занимала лидирующую позицию. Третье место получила японская авиакомпания All Nippon Airways, четвертое заняла Emirates Airlines, пятое — тайваньская международная авиакомпания EVA Air.

В десятку лучших авиакомпаний также попали Cathay Pacific Airways (Гонконг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таиланд).

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира пятый год остается малазийская AirAsia, а в Европе лидерство сохранила Norwegian.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», грузинская авиакомпания объявила об открытии регулярных рейсов в Харьков.