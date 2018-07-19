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Абсолютный рекордсмен Гиннесса провел мастер-класс по нарезанию арбузов по-самурайски (видео)
Многим любителям необычных рекордов известно имя Ашриты Фурмана (Ashrita Furman), который имеет более 250 «рекордов», в том числе и 100 пока что не превзойденных.
Одним из последних «достижений» абсолютного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса стао разрезание арбузов на собственном животе самурайским мечом — катаной.
Комитет Книги Гиннесса сообщил претенденту, что для рекорда нужно разрубить на себе не менее 20 арбузов в течение минуты. Хотя, посмотрев на предыдущие рекорды Фурмана, они могли бы и догадаться, что планку стоит поднять повыше.
При этом отмечается, что ранее Фурмана уже были рекорды, связанные с разрубанием арбузов, но тогда он разрезал их на животе своего друга. Пришло время испытать себя.
О том, как Ашрита поставил очередной рекорд, ресурс PressTVразместил запись на YouTube.
Также журналисты сообщили, что среди «рекордов» Фурмана есть и довольно странные: к примеру, прыжки с хлопком над головой (27 тысяч раз), самая длинная дистанция, пройденная кувырками (19 километров 656 метров), самая огромная скульптура из попкорна, вращение самого огромного хулахупа и другие. Как говорится, «железный мужчика».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае обнаружен необычный шестиклассник, чей рост превышает 2 метра.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”