Гроза в Самаре: завораживающая красота

Мир

Долгожданный дождь и гроза после изнуряющей жары радуют жителей любого города, в том числе и Самары.

Самарцы с удовольствием фотографируют грозовое небо, молнии, капли воды на стеклах окон, свои промокшие ноги и выкладывают снимки с Instagram, обмениваясь комментариями.

«#Дождь#донитки#шикарный ливень# первый ливень в этом году))) по колено в грязи и воде, но счастливые)))», «Проводить летние дни нужно дни так, чтобы их запоминать, у меня это получается не специально. честно», «Отличнейший вечер в компании моей любимой сестры, которая, между прочим, была уверена, что будет дождь, но поехала помогать мыть машину», «Вода, пена, гроза, потоп, вечерняя Самара и группа Ленинград в колонках»,— комментируют он с удовольствием фото друг друга.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вчера вечером Киев поплыл: на столицу обрушился мощный ливень (фото, видео).