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Гроза в Самаре: завораживающая красота
Долгожданный дождь и гроза после изнуряющей жары радуют жителей любого города, в том числе и Самары.
Самарцы с удовольствием фотографируют грозовое небо, молнии, капли воды на стеклах окон, свои промокшие ноги и выкладывают снимки с Instagram, обмениваясь комментариями.
«#Дождь#донитки#шикарный ливень# первый ливень в этом году))) по колено в грязи и воде, но счастливые)))», «Проводить летние дни нужно дни так, чтобы их запоминать, у меня это получается не специально. честно», «Отличнейший вечер в компании моей любимой сестры, которая, между прочим, была уверена, что будет дождь, но поехала помогать мыть машину», «Вода, пена, гроза, потоп, вечерняя Самара и группа Ленинград в колонках»,— комментируют он с удовольствием фото друг друга.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вчера вечером Киев поплыл: на столицу обрушился мощный ливень (фото, видео).
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”