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Стало известно, когда "ДнепрАзот" возобновит производство хлора
Предприятие «ДнепроАзот» готовится к запуску производства хлора: чтобы выйти на объем работы, им нужно 3 суток. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в комментарии 112.UA.
«Пока по состоянию на вечер они не работают. Они нам объявили, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно 3 суток, это достаточно сложное производство»,— отметила она.
Ранее глава ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах.
Отмечалось, что наихудшая ситуация сегодня в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «ДнепроАзот», который является единственным производителем жидкого хлора, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.
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