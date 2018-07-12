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Страна: Украина
Мануфактура: Полонне ЗХК
Период создания: 1960-е годы
Размер: 32×14 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Эта статуэтка Полонского фарфорового завода, больше ста лет работавшего в Хмельницкой области, хороша знакома многим собирателям советского фарфора. Возникшее в конце 19-го века производство фарфора в Полонном постоянно переживало трудные времена. Оно то горело, то разрушалось, то просто закрывалось на неопределенное время. А то в период первых пятилеток вдруг ударными темпами начинало производить простенькую посуду для пролетариата или сантехнические изделия для нужд Красной Армии. Причем были времена, когда завод выпускал до 4 миллионов изделий в год!
Каких-то выдающихся произведений на предприятии, почившем в бозе в начале нынешнего века, вообще-то не выпускали. Но яркие сказочные герои, созданные заводскими умельцами, пользовались большим спросом у советских, да и зарубежных коллекционеров. Презентованная сегодня вашему вниманию работа была одной из наиболее узнаваемых. Еще бы, ведь она, ко всему, была созвучной с вечными переживаниями и тревогами людей: направо пойдешь — славу найдешь, налево пойдешь — голову потеряешь…
Вот это постоянное ощущение предопределенности в нашей жизни многих людей порой настолько завораживает и даже парализует, что они, однажды смирившись с данным, ничего уже и не пытаются в своей жизни менять. По этому поводу припомнилась мне одна поучительная история, которой хотелось бы с вами поделиться.
В одной деревне жил человек, в детстве услышавший о том, что ничего из него не выйдет, поскольку он безнадежно болен. А значит, так и обречен весь свой век пролежать, не двигаясь, на печи. Почти тридцать лет пролежал он в углу хаты, изредка переворачиваясь с боку на бок. Пока однажды не зашел к нему странствующий старец с просьбой дать ему воды.
- Да как же я тебе дам воды, если сам даже с печи слезть не могу? — спросил болящий и горько заплакал.
- И давно ты так страдаешь? — удивился старец. — Когда в последний раз пытался на ноги встать?
- Да я уже и не помню, — печально ответил больной.
- Ну, хорошо,-сказал старец. — Давай-ка я подам тебе волшебный посох, а ты спустишься с печи и угостишь меня водой.
На том и порешили. Старец подал молодому еще человеку посох, тот обхватил его руками — и встал! Прошелся по хате, напоил гостя водой и, естественно, не удержался от вопроса:
- Что это за чудо со мной произошло? Как мне тебя отблагодарить за него?
- Да никак, — усмехнулся старец. — Да и не чудо это вовсе. Этот посох — обычный черенок от лопаты, который стоял за печкой. И нет в нем ничего волшебного. А встал ты потому, что поверил в чудодейственность посоха и забыл о своей слабости. В следующий раз, когда наступит в твоей жизни тяжелый период, не жди, лежа на печи, помощи от кого-то, а внимательно посмотри вокруг. Рядом с собой ты всегда сможешь заметить ''посох'', оставленный Господом специально для тебя…
Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И обязательно — веры в собственные силы. Как всегда, искренне ваш.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”