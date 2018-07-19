Войны мало: в России готовятся ввести экономические санкции против Украины

Мир

В правительстве РФ разрабатываются проекты решений о введении ограничительных мер (санкций) в отношении товаров и производителей из Украины. Об этом пишет Коммерсант. Как стало известно журналистам издания, под санкции могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Ответственность за составление санкционного списка возложена на Минэкономики, Минпромторг и Минфин России, а координацию работы ведомств в этом направлении осуществляет первый вице-премьер-министр Антон Силуанов.

По словам источника издания в правительстве, первыми в списке санкционных могут оказаться украинские удобрения, что станет ответом на пошлины, которые ранее были введены Киевом на поставку удобрений российских компаний «Фосагро» и «Еврохим». При этом журналисты отмечают странность подобных предложений, ведь Украина в настоящее время почти не поставляет в РФ свои удобрения (так, в 2017 году во все страны Евроазийского экономического союза было поставлено удобрений аж на 1 млн долларов, тогда как из России в Украину — на 206 млн долларов).

Под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, по данным источника «Коммерсанта», обсуждалась с 2014 года с подачи силового блока и вот теперь якобы будет реализована. В российский список санкций могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Всем им хотят заблокировать доступ к активам в России.

Появление «санкционного» постановления в правительстве Дмитрия Медведева обещают уже к 1 августа.

Напомним, Украина, Грузия и еще три страны присоединились к решению ЕС продлить антироссийские санкции за аннексию Крыма.