Мир

Спустя два года в Турции отменен режим чрезвычайного положения

В Турции объявлено о прекращении действия режима чрезвычайного положения, введенного в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu.

С момента его введения режим ЧП продлевался семь раз, каждый раз — на три месяца.

Конституцией Турецкой Республики предусмотрена автоматическое прекращение режима ЧП — это происходит, если правительство до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости продления действия режима.

Тем не менее в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что в случае активизации потенциальных террористов (речь идет прежде всего о сторонниках оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена) чрезвычайное положение может быть введено вновь.

В ночь на 16 июля 2016 группа военнослужащих ВС Турции совершила попытку вооруженного захвата власти в стране. В результате противостояния погибли 260 человек. Официальные власти назвали главным вдохновителем и организатором мятежа Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.

Напомним, репрессии в отношении турецкой оппозиции затронули и нашу страну — по данным СМИ, на территории Украины были похищены и вывезены в Турцию журналист и бизнесмен, поддерживающие Гюллена.