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Украинские войска уничтожили боевиков "ДНР"/"ЛНР" на Донбассе
За минувшие сутки, 18 июля, боевики российско-террористических войск 17 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных,
Под прицельным огнем террористов из гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного, а запрещенные 82 мм минометы были применены в районе Светлодарской дуги.
В районе Станицы Луганской оккупанты вынудили военнослужащих ООС открыть огонь в ответ.
За сутки потерь среди защитников Украины не было допущено, тогда как среди боевиков, по данным разведки, есть двое погибших и пятеро раненых.
Напомним, боевики «ДНР» убили россиянина, пытавшегося сдаться ВСУ.
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