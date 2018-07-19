Украинские войска уничтожили боевиков "ДНР"/"ЛНР" на Донбассе

Украина

За минувшие сутки, 18 июля, боевики российско-террористических войск 17 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных, в т. ч. трижды — с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных Сил в Facebook.

Под прицельным огнем террористов из гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Станицы Луганской, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного, а запрещенные 82 мм минометы были применены в районе Светлодарской дуги.

В районе Станицы Луганской оккупанты вынудили военнослужащих ООС открыть огонь в ответ.

За сутки потерь среди защитников Украины не было допущено, тогда как среди боевиков, по данным разведки, есть двое погибших и пятеро раненых.

Напомним, боевики «ДНР» убили россиянина, пытавшегося сдаться ВСУ.