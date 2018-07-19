"Не убивайте, я россиянин", — в плен попал очередной "ихтамнет"

Украина

Новость сообщила блогер Виктория Руденко.

Она написала в «Фейсбуке», что в ночь с 18 на 19 июля бойцы ВСУ пошли на задание и наткнулись на вражескую ДРГ. «Сразу вступили в бой, не раздумывая … благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу». С нашей стороны, по словам Руденко, двое легкораненых, со стороны «ДНР» из четырех — три «двухсотых» и один «трехсотый», который начал кричать: «Не убивайте, пожалуйста, я россиянин». Теперь с ним работают спецслужбы Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что попавшего в плен на Донбассе украинского журналиста боевики обвиняют в убийстве главарей «ДНР».