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Дорофеева и Мonatik записали яркий клип на песню "Глубоко" (видео)
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и певец Monatik представили тизер совместного клипа на песню «Глубоко…».
Видео опубликовано в официальном YouTube-канале Дмитрия Монатика и в его Instagram.
На полуминутной записи можно увидеть танцоров, шагающих по трибуне, а в конце тизера в кадре появляются плывущие в море Надя и Monatik.
Поклонники артистов уже в предвкушении появления полной версии клипа, премьера которого состоится сегодня, 19 июля.
В комментариях к видео они оставили массу восторженных записей.
«Это хит лета!», «Оооо, как я обожаю этот узнаваемый стиль! Кайф!», «Это должно быть что-то», — вот лишь несколько из записей пользователей.
Напомним, в начале июля партнер Нади Дорофеевой по группе «Время и Стекло» чуть не погиб во время съемок.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”