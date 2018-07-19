Шоу-бизнес

Дорофеева и Мonatik записали яркий клип на песню "Глубоко" (видео)

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и певец Monatik представили тизер совместного клипа на песню «Глубоко…».

Видео опубликовано в официальном YouTube-канале Дмитрия Монатика и в его Instagram.

На полуминутной записи можно увидеть танцоров, шагающих по трибуне, а в конце тизера в кадре появляются плывущие в море Надя и Monatik.

Поклонники артистов уже в предвкушении появления полной версии клипа, премьера которого состоится сегодня, 19 июля.

В комментариях к видео они оставили массу восторженных записей.

«Это хит лета!», «Оооо, как я обожаю этот узнаваемый стиль! Кайф!», «Это должно быть что-то», — вот лишь несколько из записей пользователей.

Напомним, в начале июля партнер Нади Дорофеевой по группе «Время и Стекло» чуть не погиб во время съемок.