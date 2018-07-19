Samsung сделал первый в мире складной смартфон

Наука и технологии

В среду, 18 июля, стало известно, что корпорация Samsung создала первый в мире складной смартфон. Об этом сообщила американская газетаThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Гаджет складывается как книжка — пополам. У новинки 7-дюймовый дисплей и аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана.

В сложенном состоянии смартфон по размеру сопоставим с бумажником. При этом

на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей. Все камеры находятся на задней панели.

По слухам, разработка гаджета началась в 2011 году. Представить его собирались в конце 2016 года, но презентация неоднократно переносилась. Теперь же она, по всей видимости, запланирована на январь 2019 года и пройдет в рамках международной выставки электроники в Лас-Вегасе — CES.

Издание сообщает, что разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»). Предназначена она в основном для геймеров. Предполагаемая цена — 1500 долларов. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.