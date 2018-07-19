- 8:59 Жестокое убийство киевского повара: состоялось первое заседание суда
- 8:52 Samsung сделал первый в мире складной смартфон
- 8:17 Дорофеева и Мonatik записали яркий клип на песню "Глубоко"
- 8:08 "Не убивайте, я россиянин", — в плен попал очередной "ихтамнет"
- 8:02 Украинские войска уничтожили боевиков "ДНР"/"ЛНР" на Донбассе
- 8:00 Салат для худеющих от знаменитого французского повара
- 7:42 Спустя два года в Турции отменен режим чрезвычайного положения
- 7:18 Войны мало: в России готовятся ввести экономические санкции против Украины
- 6:45 Украинская диаспора призвала МВФ отказаться от требования повышения цены на газ для населения
- 6:19 Стало известно, когда "ДнепрАзот" возобновит производство хлора
Samsung сделал первый в мире складной смартфон
В среду, 18 июля, стало известно, что корпорация Samsung создала первый в мире складной смартфон. Об этом сообщила американская газетаThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Гаджет складывается как книжка — пополам. У новинки 7-дюймовый дисплей и аккумулятор повышенной емкости, чтобы питать два экрана.
В сложенном состоянии смартфон по размеру сопоставим с бумажником. При этом
на «лицевой» стороне будет активен небольшой дисплей. Все камеры находятся на задней панели.
По слухам, разработка гаджета началась в 2011 году. Представить его собирались в конце 2016 года, но презентация неоднократно переносилась. Теперь же она, по всей видимости, запланирована на январь 2019 года и пройдет в рамках международной выставки электроники в Лас-Вегасе — CES.
Издание сообщает, что разработчики решили назвать новинку Winner («Победитель»). Предназначена она в основном для геймеров. Предполагаемая цена — 1500 долларов. Если маркетологи сочтут старт продаж успешным, во второй половине 2019 года Samsung выпустит массовую партию.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”