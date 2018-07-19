Жестокое убийство киевского повара: состоялось первое заседание суда

Происшествия

В Деснянскому районном суде Киева 18 июля состоялось заседание по делу об убийстве шеф-повара Руслана Юрченко. Обвиняемым по делу проходит военнослужащий 72-й бригады Вооруженных Сил 28-летний Дмитрий Балабуха, сообщают Чрезвычайные новости.

По словам адвоката военнослужащего, Сергея Трофимова, на заседании 18 июля потерпевшие заявили гражданский иск на сумму по 500 тысяч гривен каждому, а также назначить алименты детям Юрченко в размере 1300 грн в месяц до достижения ими совершеннолетия.

Защитник военного настаивает, что убийству предшествовала драка, хотя свидетели заявили только о словесном конфликте.

Якобы убитый нанес обидчику два удара в голову, где у Балабухи стоит пластина. После этого тот впал в некое состояние и на момент совершения убийства плохо понимал, что происходит.

Следующее заседание назначено на начало августа, тогда начнут вызывать свидетелей.

Тем временем Балабуха останется под стражей без возможности внесения залога.

Жестокое убийство было совершено в начале февраля. Свидетели заявили, что после смертельных ударов ножом, нанесенных гражданскому, военнослужащий спокойно пошел в направлении автостанции.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал убийство повара одним из последствий войны, к которым слепо государство.