Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Рецепт необычного напитка от создателя фильмов «Мимино» и «Не горюй»

8:00 24 июля 2018   61
абрикосы, чайник
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Резо Габриадзе — человек-легенда. Сценарист культовых фильмов «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза», создатель Тбилисского театра марионеток, автор многих монументов — в том числе, установленной в Одессе скульптуры, посвященной герою одесских анекдотов Рабиновичу.

А еще Резо Габриадзе прекрасно рисует. Особое место в его творчестве занимает серия портретов знаменитых людей: Беллы Ахмадулиной, Михаила Жванецкого, Булата Окуджавы… Посетители же кафе при Тбилисском театре миниатюр любят листать меню, оформленное знаменитым сценаристом. В нем и цыпленок в ежевичном соусе, и жареный сулугуни, и домашнее варенье, и фруктовый салат с заварным кремом. На фронтоне театра написан девиз Габриадзе: «Пусть слезы у нас будут только от нарезки лука».

Из напитков самый необычный в театральном кафе — черный чай с вином. Его рецептом Резо Габриадзе поделился с «ФАКТАМИ».

Черный чай с вином

Заварить черный чай, добавить красное сухое вино (на три части чая одна часть вина) и сахар по вкусу. Пить горячим!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом тренде от знаменитого французского кулинара — цветочном мороженом.

Фото автора

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины