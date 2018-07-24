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Рецепт необычного напитка от создателя фильмов «Мимино» и «Не горюй»
Резо Габриадзе — человек-легенда. Сценарист культовых фильмов «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза», создатель Тбилисского театра марионеток, автор многих монументов — в том числе, установленной в Одессе скульптуры, посвященной герою одесских анекдотов Рабиновичу.
А еще Резо Габриадзе прекрасно рисует. Особое место в его творчестве занимает серия портретов знаменитых людей: Беллы Ахмадулиной, Михаила Жванецкого, Булата Окуджавы… Посетители же кафе при Тбилисском театре миниатюр любят листать меню, оформленное знаменитым сценаристом. В нем и цыпленок в ежевичном соусе, и жареный сулугуни, и домашнее варенье, и фруктовый салат с заварным кремом. На фронтоне театра написан девиз Габриадзе: «Пусть слезы у нас будут только от нарезки лука».
Из напитков самый необычный в театральном кафе — черный чай с вином. Его рецептом Резо Габриадзе поделился с «ФАКТАМИ».
Черный чай с вином
Заварить черный чай, добавить красное сухое вино (на три части чая одна часть вина) и сахар по вкусу. Пить горячим!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новом тренде от знаменитого французского кулинара — цветочном мороженом.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”