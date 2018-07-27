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Рецепт холодного арбузного супа от известного французского кулинара
В этом году сезон арбузов стартовал раньше, чем обычно. В южных странах очень популярен арбузный фреш. А еще из арбуза можно приготовить настоящий деликатес — суп с тонким ароматом чайной розы. Рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделился известный французский кулинар Эммануэль Соарес, который готовил для Жака Ширака, Николя Саркози и Карлы Бруни, Барака Обамы и других знаменитостей.
Рецепт арбузного супа с ароматом чайной розы
Мякоть арбуза и лепестки чайной розы перебить в блендере, затем процедить через сито. Ни сахара, ни соли, ни специй добавлять не нужно. Подавать охлажденным в низких стаканчиках шотах!
И приятного аппетита!
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