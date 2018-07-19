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Здоровье

Найден новый метод ранней диагностики меланомы

9:51 19 июля 2018   114
Родинка
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые астралийского Университета Эдит Коуэн объявили о революционном прорыве в онкологии — они разработали методику анализа крови, позволяющего надежно диагностировать меланому (рак кожи) на ранней стадии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в настоящее время врачи полагаются на осмотр кожного покрова и биопсию, чтобы диагностировать меланому, которая способна развиваться очень быстро.

Анализ крови дает более точные результаты, чем обычный врачебный осмотр, и может спасти жизнь многим больным. Он распознает меланому по антителам, вырабатывающимся в организме для борьбы с раковыми клетками.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 200 пациентов (половина из них больна раком), меланома верно диагностировалась в 81,5% случаев.

Напомним, «ФАКТІ» приводили шесть признаков перерождения родинки.

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