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Найден новый метод ранней диагностики меланомы
Ученые астралийского Университета Эдит Коуэн объявили о революционном прорыве в онкологии — они разработали методику анализа крови, позволяющего надежно диагностировать меланому (рак кожи) на ранней стадии. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что в настоящее время врачи полагаются на осмотр кожного покрова и биопсию, чтобы диагностировать меланому, которая способна развиваться очень быстро.
Анализ крови дает более точные результаты, чем обычный врачебный осмотр, и может спасти жизнь многим больным. Он распознает меланому по антителам, вырабатывающимся в организме для борьбы с раковыми клетками.
В ходе эксперимента, в котором приняли участие 200 пациентов (половина из них больна раком), меланома верно диагностировалась в 81,5% случаев.
Напомним, «ФАКТІ» приводили шесть признаков перерождения родинки.
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