Всеукраинская премьера «Донбасса» в Одессе прошла на ура, а в Москве фильм запретили

Шоу-бизнес

Поздно вечером 18 июля в Одессе, в рамках IХ Международного кинофестиваля состоялся показ художественного фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы. Всеукраинская премьера киноленты, отмеченной на Каннском кинофестивале призом за лучшую режиссуру, прошла под бурные аплодисменты многочисленных зрителей (лишний билетик спрашивали за несколько кварталов от кинотеатра «Родина», однако таковых не оказалось).

«Донбасс» — военная трагикомедия. Его фабула — это своеобразная цепочка из 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, фактически воссоздающих в игровом кино истории реальных людей, которые живут на востоке Украины.

«Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами, — сказал Сергей Лозница. — И это проблема, с которой любой власти в Украине придется иметь дело, а нам, ее жителям, повседневно сталкиваться».

*Кадр из фильма «Донбасс»

Фильм создан в копродукции Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии.

Накануне был запланирован показ картины в Москве, в летнем кинотеатре Garage Screen. Однако на сайте музея современного искусства «Гараж» появилась информация, что показы «перенесены по техническим причинам». По данным телеканала «Рен ТВ», музей получил предупреждение от министерства культуры РФ, так как фильм планировали демонстрировать без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

В комментарии «ФАКТАМ» Сергей Лозница сказал: «Необходимо какое-то время, чтобы разобраться, выяснить, что все-таки произошло». По мнению режиссера, «никто, ни в одной стране мира не вправе запрещать демонстрировать то либо другое художественное произведение».