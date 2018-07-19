Израиль объявил себя национальным государством

Мир

Израильский парламент (Кнессет) принял закон, закрепляющий за ивритом статус единственного государственного языка. Обсуждение проекта проводилось в течение 12 часов и в результате «за» проголосовали 62 депутата, а 55 — высказались против, сообщает Haaretz.

Принятый документ, имеющий конституционный статус, закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение. Также в законе указано, что столицей Израиля является единый Иерусалим.

Наряду с государственным статусом иврита арабский язык депутаты наделили статусом особого.

Также Израиль обязуется заботиться о благе евреев и израильтян за границей, а также остается открытым для репатриации евреев из любой страны мира.

Шаббат и еврейские праздники объявлены официальными днями отдыха, при этом за представителями других национальностей сохраняется право использовать для выходного другой день.

Напомним, Израиль согласился не проводить «Евровидение» в Иерусалиме.

