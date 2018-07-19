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В Неаполе появилась туалетная бумага с изображением… Криштиану Роналду (фото)
Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением новичка «Ювентуса» Криштиану Роналду. Таким образом болельщики «Наполи» решили по-своему выразить ненависть к туринскому клубу и его звездам.
Кстати, еще раньше лицом подобной атрибутики стал аргентинский форвард Гонсало Игуаин, перешедший в «Ювентус» из «Наполи» в 2016 году.
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Напомню, что в прошлом сезоне туринский и неаполитанский клубы сражались за чемпионский титул в Серии А и на финише «Юве» опередил команду Маурицио Сарри (в новом сезоне итальянец будет руководить английским «Челси») на четыре очка.
Что же касается Криштиану Роналду, перебравшегося в Турин из «Реала» за 112 млн евро, то он приступит к тренировкам 30 июля и пропустит предсезонный тур «Ювентуса» по США. Дебют португальца в команде Массимилиано Аллеггри запланирован на 12 августа, когда «старая синьора» проведет спарринг со своей молодежной командой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду выбрал в Турине бывший особняк Зидана и Каннаваро.
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