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Назван цветок — фаворит летнего свадебного сезона: советы по декору от итальянского флориста (фото)
Лето — любимая пора молодоженов, ведь именно в это время года свадьбы особенно красивы.
Всюду буйствует зелень, невероятно красивы летние цветы, да и наряд невесты не нужно прятать под теплыми накидками и пальто.
О том, какой цветок является фаворитом летнего свадебного сезона, «ФАКТАМ» рассказала итальянский свадебный флорист Рита Милани.
— Очень популярны сейчас розы — белые, розовые и персиковые, — говорит Рита Милани. — В цветочных композициях актуальны как контрасты, так и монохромные сочетания.
— Какие цветы можно комбинировать с розой?
— Вариаций достаточно много.
— Какую самую необычную композицию из роз вам приходилось создавать?
— Она называется розмари. Это огромная, просто гигантская роза, которая создается из множества лепестков.
— Многие кулинары применяют лепестки для декора своих блюд.
— Да, розы используются не только в наряде невесты, в оформлении алтаря и банкетного зала ресторана, но и непосредственно на кухне. Лепестками чайной розы украшают свадебный торт и ризотто.
— Как дольше сохранить свежесть срезанных роз?
— Роза может сохранять свежий вид десять дней, а первозданный аромат до трех дней. Чтобы дольше любоваться красотой цветка, нужно ежедневно менять воду в вазе и подрезать стебель.
*Свадебный торт, декорированный розами, очень красив
*Украшенный розами алтарь — одна из лучших работ Риты Милани
*По мнению Риты Милани, сейчас особенно популярны белые, розовые и персиковые оттенки лепестков
*В оформлении стола и блюд Рита Милани использует не только цветы, но и их лепестки
*Флористические композиции Риты Милани вызывают восхищение
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие свадебные платья сейчас в тренде: советы дизайнера.
Фото из альбома Риты Милани
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