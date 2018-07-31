Назван цветок — фаворит летнего свадебного сезона: советы по декору от итальянского флориста (фото)

Стиль жизни

Лето — любимая пора молодоженов, ведь именно в это время года свадьбы особенно красивы.

Всюду буйствует зелень, невероятно красивы летние цветы, да и наряд невесты не нужно прятать под теплыми накидками и пальто.

О том, какой цветок является фаворитом летнего свадебного сезона, «ФАКТАМ» рассказала итальянский свадебный флорист Рита Милани.

— Очень популярны сейчас розы — белые, розовые и персиковые, — говорит Рита Милани. — В цветочных композициях актуальны как контрасты, так и монохромные сочетания.

— Какие цветы можно комбинировать с розой?

— Вариаций достаточно много.

— Какую самую необычную композицию из роз вам приходилось создавать?

— Она называется розмари. Это огромная, просто гигантская роза, которая создается из множества лепестков.

— Многие кулинары применяют лепестки для декора своих блюд.

— Да, розы используются не только в наряде невесты, в оформлении алтаря и банкетного зала ресторана, но и непосредственно на кухне. Лепестками чайной розы украшают свадебный торт и ризотто.

— Как дольше сохранить свежесть срезанных роз?

— Роза может сохранять свежий вид десять дней, а первозданный аромат до трех дней. Чтобы дольше любоваться красотой цветка, нужно ежедневно менять воду в вазе и подрезать стебель.

*Свадебный торт, декорированный розами, очень красив

*Украшенный розами алтарь — одна из лучших работ Риты Милани

*По мнению Риты Милани, сейчас особенно популярны белые, розовые и персиковые оттенки лепестков

*В оформлении стола и блюд Рита Милани использует не только цветы, но и их лепестки

*Флористические композиции Риты Милани вызывают восхищение

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие свадебные платья сейчас в тренде: советы дизайнера.

Фото из альбома Риты Милани