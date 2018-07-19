Дмитрий Комаров расскажет о страшных ритуалах Бразилии

Шоу-бизнес

ТВ-сезон

Традиционно осенний телесезон начинается уже в конце августа. Именно в это время каналы запускают в эфир проекты, многие из которых готовились последние полгода. Зрителей ждут новые сезоны сериалов, премьеры развлекательных проектов и неожиданные дуэты популярных ведущих.

Старт осеннего сезона на «Новом канале» запланирован на 28 августа. В течение четырех финальных дней лета в эфире «Нового» появится аж восемь премьер! Кстати, для канала это будет юбилейный, двадцатый, телегод в эфире.

Первым стартует ток-шоу «Оля» — единственная в мире легальная адаптация американского формата «Шоу Эллен Дедженерес» — многократного номинанта и победителя премии «Эмми». Первый выпуск проекта вышел в эфир в 2003 году, а на сегодня снято уже 15 сезонов. Неизменной ведущей американского ток-шоу является популярная комедийная актриса Эллен Дедженерес. Кстати, Ольга Фреймут специально летала в Америку на встречу с Эллен, чтобы лично познакомиться с ведущей.

— Мы пообщались, и Эллен меня вдохновила, — сказала Ольга. — Она даже сказала, что видит во мне продолжение бренда. Мы не будем просто копировать ее проект — это выглядело бы смешно. Но вдохновиться «Шоу Эллен Дедженерес», конечно, было очень полезно.

До начала осени в эфир «Нового» вернется и популярное шоу «Кто против блондинок?». Его ведущей стала Леся Никитюк. Она же по-прежнему составит пару Сергею Притуле в проекте «Хто зверху?». Осенью состоятся две премьеры сериалов собственного производства «Нового канала» — мистического «Колдуньи» и ситкома «Домик в деревне».

На осень запланирована премьера пятого сезона сериалити «Киев днем и ночью». Проект покинули практически все бывшие участники. Продюсеры решили обновить состав героев и сюжет. Первый заявленный герой нового сезона — Максим «Физрук» Сосновский, уже известный зрителям по проекту «Топ-модель по-украински». Кстати, все герои сериалити заговорят по-украински.

Еще в марте стартовали съемки второго сезона проекта «Топ-модель по-украински». В течение четырех месяцев ведущая и модель Алла Костромичева вместе с модными экспертами будет искать модель нового поколения. Сезон смешанный, участие в нем принимают парни и девушки. За главный приз сразятся 15 финалистов.

— Сейчас модель — не просто красивый высокий манекен, — сказала руководитель проекта Алена Звирык. — Это лидер мнений, пример для подражания. Именно таких мы и хотим воспитать.

Александр Педан и Вера Романова будут вести новое реалити «Эксы». Его героями станут 10 пар бывших возлюбленных, которые вновь проверят свои чувства.

Осенью на канале ICTV стартует проект «Новые лидеры», основанный 34 общественными организациями Украины. Его цель — показать, как много в Украине энергичных людей, готовых качественно менять страну. В конце мая было определено 100 лидеров, которые перешли к следующему этапу проекта. В течение трех месяцев они ведут активную деятельность по реализации своих программ. Уже осенью их представят в студии канала. В результате по итогам зрительского голосования в конце суперфинала будет назван победитель, который получит денежный приз.

ICTV завершил работу и над четвертым сезоном тревел-шоу «Особенности национальной работы». Два месяца съемочная группа провела в Южной Америке, исколесив Боливию, Перу, Чили, Аргентину, Эквадор, Панаму, Коста-Рику. Несмотря на то что съемки стартовали в мае, группе пришлось испытать и холод, добывая в Андах на высоте 5 тысяч метров вулканический лед. Эта работа оказалась самой тяжелой за всю историю проекта.

Ведущие Олег Шевчук и Андрей Зрожевский добывали сок агавы для рома, ухаживали за черепахами и ядовитыми змеями, убирали океанский мусор во время отлива, научились выживать в индейском племени и делать лодки из стволов деревьев.

В осеннем сезоне канала стартует скетчком «Марк+Наталка». Это украинская версия франко-канадского телепроекта. Сериал построен по принципу подсматривания: зритель видит реальных героев, следя за тем, как двое влюбленных изобретают свой рецепт семейной идиллии. В главных ролях украинские артисты Наталка Кобизская и Марк Дробот. В первом сезоне планируются 72 серии. Новые сезоны ожидают героев сериала «Папаньки» и скетч-шоу «На троих».

* Ведущими скетчкома «Марк+Наталка» стали Наталка Кобизская и Марк Дробот

Канал «Украина» покажет новый сезон кулинарного шоу «Свекруха чи невістка». Его ведущий Григорий Герман познакомится с 24 семьями, в которых будет устраивать кулинарные бои. Победитель проекта получит приз — 10 тысяч гривен.

Григорий Герман остается также одним из ведущих утреннего шоу «Ранок з Україною» вместе со Светланой Катренко и Сергеем Зениным. В проект вернется и Лилия Ребрик, которая в конце апреля стала мамой во второй раз. Сейчас она с семьей отправилась на отдых в Болгарию.

— Мы не боимся путешествовать с детьми, для них это счастье, новые яркие эмоции, — рассказала Лилия. — Полинка, конечно, маленькая еще, поэтому отправляемся совсем недалеко. Но всем нам надо подзарядиться перед началом осени.

Закончены съемки второго сезона сериала «Лікар Ковальчук» и продолжается работа над психологическим детективом «Кто ты?». Его режиссер — Анатолий Матешко. А премьера двух первых серий состоялась в рамках программы «Сериалы!» Одесского международного кинофестиваля.

— Мне нравится работать с сериалами, — признался Анатолий. — Они дают больше возможностей для реализации моих режиссерских амбиций. Это своего рода вызов, когда тебе необходимо покорить сердца миллионов зрителей.

Осенью состоится премьера нового сезона обновленного проекта «Танці з зірками» («1+1»). В судейские кресла вновь сядут Дмитрий Монатик, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Ведущим сезона будет Юрий Горбунов. Стало известно, что в проекте примет участие бывший участник шоу «Холостяк» грузинский продюсер Иракли Макацария. Говорят, среди тех, кто выйдет на танцпол, может появиться Оксана Марченко.

В начале лета стартовала работа над новым кулинарным реалити «Король десертов». Ведущим проекта стал Владимир Остапчук. Согласно правилам проекта кулинары будут проходить испытания, соревнуясь в создании зрелищных кондитерских изделий.

В Киеве продолжаются съемки второго сезона популярного украиноязычного сериала «Школа». В новых сериях 10-Б станет выпускным классом, а новым ученикам придется бороться за лидерство в школе. Кроме звезд первого сезона, в продолжении сериала появятся и новые актеры. Известно, что одну из ролей исполнит блогер и певица Кристина Олексюк, прошедшая народный кастинг в социальных сетях.

На осень запланирована премье-ра второго сезона проекта «Модель XL», на кастинг которого пришли 2 тысячи 300 женщин и мужчин. Кстати, в судейский состав вошел и украинский актер, звезда фильма «Мухтар» и обладатель титула «Самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук.

Ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров (на фото в заголовке) несколько недель назад отправился в новое путешествие. Теперь Дмитрий вместе с оператором Александром Дмитриевым изучат тайные уголки Бразилии.

— Если наш прошлый сезон был о стране будущего — Японии, то в новом мы расскажем о первобытных племенах и диких ритуалах Бразилии, — рассказал Дмитрий. — Начнем съемки в самом сердце Амазонки, в тех местах, где водятся анаконды и крокодилы.

Путешественники везут с собой палатки, спальники, оборудование для лагеря — все для того, чтобы жить в непроходимых джунглях. А еще Дмитрий Комаров взял с собой в Бразилию украинскую калину, которую собирается посадить на берегу Амазонки. Не забыл ведущий и свой главный талисман — украинский флаг, который путешествует с ним с 2004 года.

СТБ полным ходом снимает кастинги своих популярных проектов — «Мастер-шеф» и «Х-фактор». Стал известен новый ведущий программы «Один за всех». Им стал юрист Михаил Присяжнюк, который шесть лет был экспертом этого шоу. Новый сезон «Хата на тата» теперь снимает команда Дмитрия Танковича. Дмитрий стал продюсером и нового сериала «Сдается домик у моря». Стало известно, что в проект «Все буде добре» возвращается его постоянная ведущая Надежда Матвеева, которая вновь станет единственной хозяйкой телестудии.