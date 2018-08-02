Легкий рецепт овощного торта от Раисы Недашковской

Стиль жизни

Народная артистка Украины Раиса Недашковская великолепна в кино и на театральной сцене. А те, кто бывал у нее в гостях, знают: она замечательная хозяйка. Готовит вкусно. Да какие изысканные блюда!

Рецептом одного из них Раиса Недашковская поделилась с «ФАКТАМИ».

Рецепт овощного торта от Раисы Недашковской Кубиками нарезать лук, баклажан, брокколи, кабачок. Выкладывать на сковороду слоями и тушить. По вкусу можно добавить куркуму, перец, зелень. В конце присыпать натертым твердым сыром и залить взбитыми с молоком яйцами с помидорами, болгарским перцем и чесноком. Довести до готовности под крышкой. Можно подать со сметаной.

И приятного аппетита!

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